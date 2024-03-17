"Покажите Белгород!" Жители города попытались достучаться до "Первого канала", но их забанили

В российских СМИ показывали сюжеты о праздновании Масленицы и выборах

Жители российского Белгорода, который за последние несколько дней превратился в зону боевых действий, попытались достучаться к крупнейшим телеканалам, чтобы те хотя бы упомянули об их существовании. Для этого они написали около тысячи постов в социальных сетях, но были заблокированы.

Как сообщают местные telegram-каналы, жители области обратили внимание на то, что крупнейший в России "Первый канал" целый день публикует материалы о выборах и Масленице, но так и не удосужился упомянуть о ситуации в Белгороде.

В конечном итоге пользователей сети, которые хотели достучаться до пропагандистов, забанили, а их сообщения были удалены, хоть и не полностью.

Отмечается, что этот флешмоб набрал небывалых оборотов, а всего было оставлено больше 1000 сообщений.

"В пабликах "Первого канала" спустя два с половиной часа закрыли комментарии и удалили их. Количество сообщений под постами превышало тысячу. В другой группе комментарии тоже закрыли, но удалить пока не успели", — говорится в сообщении.

Там также напомнили, что подобным образом в прошлом году до властей пытались достучаться жители Шебекино, когда бойцы российских добровольческих подразделений, воюющих на стороне Украины, проводили там свои рейды.

Как сообщалось ранее, бойцы Легиона "Свобода России", Русского добровольческого корпуса и Сибирского батальона на днях объявили о начале проведения ограниченной военной операции (ОВО). Сейчас они контролируют несколько населенных пунктов на границе с Украиной.