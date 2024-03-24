Жарт про бомбу в літаку навів шурхіт у Москві (оновлено)

Літак мав летіти до Єревану

На тлі стривоженості росіян після теракту в Crocus City Hall в московському аеропорту пасажирка заявила, що в її рюкзаку лежить бомба. В результаті рейс затримано, розпочалася перевірка.

Інформація про це була опублікована у Telegram-каналі 112. На місці зараз працюють екстрені служби.

Зазначається, що пасажирка поводиться агресивно і постійно переміщається з місця на місце. Продовжується перевірка.

"Жінка ледве піднялася на борт літака, що вилітає до Єревану, як вивалила на бортпровідників важливу інформацію — у її ручній поклажі бомба", — йдеться у повідомленні.

Пізніше у паблику було опубліковано фото, зроблене в аеропорту після тривожної заяви пасажирки.

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Як повідомляє RT, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, пасажирка сказала про бомбу, бо була роздратована телефонною розмовою стюардеси. Її фраза виявилася жартом.

"Жінка була незадоволена тим, що коли люди підіймалися на борт, стюардеса говорила з кимось по телефону. Вона й кинула фразу: "Досить розмовляти, бо бомбу в мене в рюкзаку пропустиш",— сказало джерело.

Після рейсу до Єревану було затримано, а на пасажирку викликали поліцію. Нині її допитують.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 березня близько 19:00 перед концертом гурту "Пікнік" у зал ТЦ увірвалися люди у камуфляжній формі та відкрили стрілянину по всіх, хто траплявся на їхньому шляху. Після цього в будівлі спалахнула серйозна пожежа, пролунало два вибухи. Відвідувачі "Крокуса" почали самостійно евакуюватись із будівлі. Внаслідок теракту загинули 133 особи та ще 152 отримали різні травми. Як виявилося, за цим стояли терористи з організації "Ісламська держава Іраку та Леванту — Вілаят Хорасан" (ІДІЛ-К).