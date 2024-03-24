Путін скористається ситуацією: генерал назвав чотири "бонуси" для Росії від теракту в "Крокусі"

Чергова спроба дискредитувати Україну на міжнародній арені

У теракті, який стався 22 березня в концертному залі "Крокус Сіті Холл", розташованому в Підмосков’ї, явно видно слід ІДІЛ. Все вказує на те, що бойовики цієї радикальної організації влаштували бійню та підпалив, вбивши понад сто людей. Однак російська пропаганда і сам диктатор Володимир Путін намагаються відшукати у цих подіях український слід.

Генерал армії України, екс-глава Зовнішньої розвідки України (з 2005 по 2010 роки) Микола Маломуж розповів "Телеграфу", хто, швидше за все, стоїть за бійнею в "Крокусі", а також, як путінський режим намагатиметься використати ситуацію.

У генерала немає сумнівів, що саме російська влада і спецслужби, які є її плоттю і кров’ю, є винуватцем теракту в "Крокус Сіті Холл". І на це, за його словами, вказує дві складові.

"По-перше, маючи агентуру впливу в "Ісламській державі" (ІДІЛ), російські спецслужби цілком можуть планувати ті чи інші операції за участю терористів даного угруповання. У тому числі — проти громадян РФ, усередині РФ. По-друге, маса фактів говорить про те, що російські спецслужби або "проспали" цей теракт, або сприяли його проведенню", — каже Микола Маломуж.

За його словами, і те, що терористи спокійно роз’їжджали з масою зброї, і те, як пізно з’явилися на місці злочину спецпідрозділу, і багато іншого викликає багато питань навіть у нефахівців. Як і те, що терористи нібито мали намір пробиватися у бік України, хоч саме там, за логікою, найбільш насичена російськими силовиками територія. Особливо після рейдів РДК та подібних.

"Так що тут швидше йшлося б про "вікно" для цих терористів з боку ФСБ, російської розвідки і так далі. Показово в цьому сенсі визнання посла Білорусі в РФ, що ті, хто влаштував пекло в "Крокус Сіті Холл", намагалися виїхати. через білоруський кордон", – зазначає експерт.

За словами Миколи Маломужа, на цю мить відомо, що затримано громадян Таджикистану, можливо, інших країн Середньої Азії.

"До них у РФ традиційно ставляться зі зневагою. Принижують, безкарно б’ють і навіть убивають. Є факти, коли трудових мігрантів обманом заманювали на фронт, використовуючи як "гарматне м’ясо" або рабсилу для будівництва укріплень. Зростання невдоволення серед таких народів зростає, а якщо це ще й радикальні ісламісти – градус негативу зашкалює, і це також могло стати причиною для теракту в "Крокусі", де могла спрацювати вісь Таджикистан-Афганістан-Іран-Пакистан, де поширені відповідні течії агентури. Не секрет, що ще в радянські роки саме руками Москви (неофіційно, для протидії силам Заходу в різних країнах) створювалися угруповання типу ІДІЛ, Аль-Каїда, ХАМАС.Так, зараз ці гілки терористичних організацій воюють і один з одним. Якийсь момент якусь із них російські спецслужби можуть використати на свій розсуд", – упевнений ексглава Зовнішньої розвідки.

Він упевнений, що путінський режим, з вини якого стався теракт у "Крокус Сіті Холл" (а так чи інакше – це справа саме його рук), намагатиметься отримати від цього низку бонусів.

1. Створення моделі нової системи придушення росіян. Посилення репресивної машини

Путін, нагадує генерал, неодноразово використовував подібні методи. Це властивий йому почерк. Можливе введення антитерористичного режиму на всій території РФ, що дозволить ще більше закручувати гайки. А там можна оголосити й чергову хвилю мобілізації, не побоюючись протестів та невдоволення. Тому що за невдоволення можна буде загриміти на більші терміни, ніж зараз.

2. Використання ситуації на міжнародному рівні з метою звинувачень на адресу України, яка нібито має якесь відношення до цього теракту

"Путін і вся російська пропаганда зараз посилено працюють саме в цьому напрямку, намагаючись якось ув’язати все з "українським слідом". Можна не сумніватися, що невдовзі відповідну шарманку заведе постпред РФ у Раді безпеки ООН – Небензя. Затримані, яких уже катують на камеру "Даватимуть будь-які свідчення, — упевнений експерт. — Представити Україну державою-терористом Кремль намагається давно. Зараз ми бачимо підвищення ставок у цій інформаційній спецоперації. Мета зрозуміла — знизити підтримку нашої країни з боку Заходу, не допустити залучення на наш бік країн, що вагаються (Китай, Індія). На думку Миколи Маломужа, Фактично запущено нову фазу операції "Дискредитація".

3. Чергова спроба виправдати своє вторгнення в Україну

Генерал вважає, що від путінської пропаганди зазвучать такі меседжі: "Дивіться – ми тут воюємо і з нацизмом, і з тероризмом! Та нам допомагати треба, а не санкціями душити!"

Микола Маломуж упевнений, що піде чергове розгойдування теми переговорів. Мовляв, треба швидше проводити їх, причому за кремлівськими "хотілками" — з демілітаризацією, денацифікацією (а тепер ще й "детероризацією") та окупацією ще частини українських територій.

"Навряд чи випадково "Крокус" трапився саме зараз – після перевиборів Путіна і до Глобального саміту світу, який готує Україна. Дипломати, розвідники під виглядом дипломатів, різного роду агенти впливу зараз активно розгойдуватимуть тему необхідності переговорів та виправдання російської агресії проти України", – попереджає ексглава Зовнішньої розвідки.

4. Будуть нові "акти відплати"

За словами Миколи Маломужа, так звані акти відплати (нібито відповідь на ті чи інші дії України) росіяни й так проводять постійно. Тут навряд чи варто чекати чогось нового. Але можливо деяке посилення ракетно-бомбових ударів, якщо в агресора накопичено достатньо коштів. У тому числі – Києвом або нашим вищим військово-політичним керівництвом під час поїздок його в інші міста.

"У РФ відкрито заявляють про необхідність знищення "київського режиму". Тепер можуть просто звести це в офіційну стратегію", – прогнозує генерал.