"Скасовуй замовлення, якщо таджик": після теракту в "Крокус Сіті Холлі" в Росії почалося цькування мігрантів

Щодо мігрантів висловилися навіть у Держдумі

Після теракту в концертному залі "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї, у Росії почалися облави на мігрантів. Також у соцмережах повідомляють, що мігранти почали отримувати повідомлення із погрозами.

Крім того, депутат Держдуми РФ Михайло Шеремет запропонував обмежити в’їзд мігрантів до Росії. На його думку, це необхідно зробити, щоб "захистити безпеку країни".

"На час проведення спеціальної військової операції пропоную обмежити в’їзд до нашої країни мігрантів, щоб захистити внутрішню безпеку", — сказав Шеремет, зазначивши, що іноземні особи є загрозою для РФ, оскільки стають "об’єктом інтересу західних спецслужб".

У свою чергу в соцмережах росіяни діляться історіями, як їхні знайомі мігранти отримують попередження про можливу депортацію. Їм відмовляють у замовленнях таксі та у поселенні до хостелів, а також надсилають повідомлення з погрозами. Також повідомляється, що російська поліція проводить рейди хостелами, де нібито проживають мігранти з Таджикистану.

Нагадаємо, у п’ятницю, 22 березня, у ТЦ "Crocus City Hall" нібито 5 терористів вчинили стрілянину, в якій станом на 13:00 24 березня загинули 133 особи, ще 154 особи постраждали. Вранці 23 березня повідомили, що поліція РФ зупинила автомобіль зі стрілками з московського "Крокус Сіті", частина з них зникла. Затримано чотирьох громадян Таджикистану, вони нібито намагалися перетнути кордон з Україною.

"Телеграф" проаналізував, що про теракт у Crocus City Hall написали західні ЗМІ. Основна версія — за нападом на концертний зал стоїть "Ісламська держава-Хорасан", відома як ІДІЛ-К. Це філія угруповання, що базується в Афганістані. Пізніше терористи ІДІЛ виклали відео з бодікамери одного з нападників на підтвердження того, що саме вони здійснили атаку на ТРЦ. Однак російський диктатор Володимир Путін та його оточення завзято намагаються звинуватити Україну.