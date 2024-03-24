Теракт у російському "Крокусі": московський суд заарештував обвинувачених (відео)

Обидва обвинувачені будуть перебувати за ґратами до кінця травня

Суд у Москві відправив під арешт обвинувачених у стрільбі у підмосковному ТРЦ Crocus City Hall. Вони перебуватимуть під вартою до 22 травня поточного року.

Як йдеться в повідомленні московського суду, йдеться про 32-річного Далерджона Мірзоєва та Саїдакрамі Рачабалізода, які за повідомленнями російських каналів вже повністю визнали свою провину.

"Мірзоєв у складі озброєної організованої групи брав участь у стрільбі у громадян Російської Федерації, які були присутні у приміщеннях будівлях "Крокус Сіті Холл". Після чого обвинувачені підпалили будівлю "Крокус Сіті Холл". Мірзоєв визнав провину в повному обсязі", — йдеться у повідомленні. .

Його звинуватили за пунктом "б" ч. 3 ст. 205 КК РФ (терористичний акт), максимальна санкція статті передбачає ув’язнення на довічний термін.

Пізніше з’явилися повідомлення про те, що також на два місяці за ґрати вирушить і другий підозрюваний 30-річний Саїдакрамі Рачабалізод. Попередньо відомо, що це йому російські силовики відрізали вухо під час затримання. Він також визнав провину.

Мірзоєв не має російської реєстрації. Також відомо, що він одружений та має чотирьох дітей.

Рачабалізод теж одружений і має одну дитину. Він повідомив, що має прописку в Росії, але не пам’ятає, де саме. Обидва вихідці з Таджикистану попросили перекладачів через погане знання мови.

UPD: після Мірзоєва та Рачабалізоду до суду доставили й третього обвинуваченого 25-річного Шамсидіна Фарідуні, проте засідання щодо нього одразу ж закрили через "ризик розголошення державної таємниці"

Відомо, що він одружений і має дитину. Останнім часом він працював різноробом у Красногорську (Московська область). Суд обрав йому запобіжний захід у закритому режимі.

Четвертого підозрюваного, Мухаммадсобіра Файзова, привезли до суду на машині швидкої допомоги та доставили до зали засідань на каталці. Про нього відомо, що йому 19 років, не одружений, зареєстрований в Іваново, де працював барбером.

Відомо, що його також заарештували на два місяці. Файзов був дуже сильно понівечений – йому, судячи з усього, вибили око та відбили нирки на допитах.

Як повідомлялося раніше, після теракту в Підмосков’ї, де загинуло щонайменше 130 осіб, відповідальність за це взяло афганське відгалуження терористичної організації ІДІЛ, яке звинувачує Росію у вбивствах мусульман.