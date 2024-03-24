У Білому домі відкинули звинувачення Путіна на адресу України про причетність до теракту у "Крокусі": деталі

Кремлівський диктатор бачить загрозу від Києва навіть там, де її немає

Віцепрезидентка США Камала Харріс спростувала нещодавню заяву російського диктатора Володимира Путіна про причетність України до теракту у "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Вона заявила, що цьому немає жодних доказів і до того ж відповідальність на себе взяла організація ІДІЛ-К.

На думку віцепрезидентки США, саме ісламісти можуть бути справді причетні до цього нападу. Про це Камала Харріс розповіла в інтерв’ю Рейчел Скотт, повідомляє ABC News.

"Ні, жодних доказів немає, і, по суті, ми знаємо, що ІДІЛ-К насправді, зважаючи на все, несе відповідальність за те, що сталося", ― відповіла Харріс.

Зазначимо, що теракт у підмосковному "Крокус Сіті Холл" стався увечері 22 березня. Там було багато людей, які прийшли послухати виступ гурту "Пікнік". Якоїсь миті з’явилися невідомі зі зброєю. Вони почали стріляти у людей. За останніми даними, через теракт загинули 137 людей. Потім почалася пожежа, яка практично повністю знищила будівлю.

За розстріл людей на себе взяв відповідальність рух ІДІЛ. Американські чиновники вважають, що ісламісти причетні до теракту у Підмосков’ї. Але російський диктатор Путін, який готував своє звернення майже добу, звинуватив у тому, що сталося, Україну.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк ще раніше заявив, що Київ не причетний до інциденту. Він зазначив, що за цим можуть стояти російські спецслужби.

Раніше "Телеграф" писав, як тепер виглядає згорілий "Крокус Сіті Холл". Фото вражають.