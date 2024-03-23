"Готували вікно в Україну": Путін висловився про трагедію в "Крокусі" і приплів "нацистський слід" (відео)

РФ має намір знайти та покарати замовників теракту у концерт-холі

Володимир Путін майже добу відреагував на розстріл у підмосковному "Крокус Сіті Холл". Російський диктатор заявив, що зловмисників було нібито більше п'яти осіб, і всі вони затримані на кордоні з Україною.

Цю заяву він зробив під час звернення до росіян у суботу, 23 березня. Неділю, 24 березня, президент РФ оголосив днем загальнонаціональної жалоби.

Те, що відбувся в підмосковному концерт-холі, Путін назвав терактом, але точну кількість загиблих не озвучив. За його словами, жертвами стали "десятки мирних людей", серед них є діти. Він пообіцяв, що всі постраждалі та їхні сім'ї отримають необхідну допомогу і додав, що потрібно "не дати тим, хто стоїть за цією кривавою бійнею, вчинити нові злочини".

"Всі четверо безпосередніх виконавців теракту затримано. Вони намагалися втекти та рухалися у бік України, де, за попередніми даними, для них з українського боку було підготовлено вікно для переходу кордону. Усього затримано 11 осіб. ФСБ та інші правоохоронці працюють над виявленням усієї пособницької бази терористів: хто забезпечував їх транспортом, намічав шляхи відходу від місця злочину, готував схрони зі зброєю та боєприпасами", — заявив російський диктатор.

Путін також переконаний, що Росія зіткнулася не просто з ретельно спланованим терактом, а з "підготовленим та організованим масовим вбивством мирних людей". За його словами, злочинці цілеспрямовано йшли розстрілювати людей, у тому числі дітей і жінок, як "колись чинили нацисти на окупованих територіях". Путін додав, що всі виконавці, організатори та замовники цього злочину понесуть "справедливе та неминуче покарання, ким би вони не були".

Також президент РФ заявив, що знає, що таке загроза тероризму та розраховує на взаємодію з усіма державами, які "щиро поділяють біль" росіян і на справі готові поєднувати зусилля для "боротьби зі спільним ворогом" — міжнародним тероризмом. Путін зазначив, що у терористів не може бути національності й на них чекає лише одне — відплата і забуття, а майбутнього у них немає. При цьому він наголосив, що росіяни зараз мають виступити єдиним строєм проти ворога і зробити це можна лише на фронті.

"Наш спільний обов'язок зараз, наших бойових товаришів на фронті, всіх громадян країни бути разом в одному строю. І вірю, що так і буде, тому що ніхто і ніщо не може похитнути нашу силу та згуртованість єдиного народу. Нікому не вдасться посіяти отруйне насіння ворожнечі, паніку та розлад у наше багатонаціональне суспільство. Росія не раз проходила через найважчі й часом нестерпні випробування, але ставала ще сильнішими. Так буде і зараз", — резюмував російський диктатор.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що після трагедії у "Крокусі" є чотири сценарії, за якими може діяти Путін. Один із них — це шукати "український слід" у теракті, що він і зробив.