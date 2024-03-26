"Ми з Путіним не спали": Лукашенко знайшов "кураторів", які допомогли організувати теракт у "Крокусі"

Білоруський диктатор продовжує підігравати Кремлю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 26 березня сказав, що у нього є дані про ймовірних кураторів, які допомагали вчинити теракт у "Крокус Сіті Холл". Він пообіцяв передати цю інформацію російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це повідомляють білоруські та російські інтернет-видання. Лукашенко також сказав, що запровадив посилений безпековий режим на кордоні з РФ після теракту.

Наслідки терактів для Путіна

"Їх куратори [терористів] — у нас є підозри [з приводу] деяких, я Путіну зателефоную, скажу свої підозри. Вони розуміли, що в Білорусь заходити не можна. Бо в перші хвилини, як у Росії, частина областей перейшла на посилений режим безпеки, так і у нас", — сказав Лукашенко.

Знайшов він і пояснення мовчанню Путіна у першу добу після теракту. Нібито вони не спали й були на зв’язку.

"Ми добу не спали разом із Путіним. Коли треба було сказати, він вийшов і сказав", — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що у підмосковному "Крокус Сіті Холл" увечері 22 березня стався теракт. Група озброєних людей увірвалася до залу та відкрила вогонь по присутніх. Після цього концерт-хол підпалили, почалася велика пожежа.

Пізніше затримали підозрюваних у стрільбі, їх заарештував московський суд. Відповідальність за теракт на себе взяла організація ІДІЛ-К.

У Росії намагаються знайти "український слід". Попри запевнення української влади, Держдепу США та Білого дому про непричетність офіційного Києва до теракту, у ФСБ Росії звинуватили Україну. Спецслужби РФ не змогли знайти замовника.

Раніше "Телеграф" писав, як пропутінський виконавець Shaman "кинув" сім’ї загиблих у "Крокусі". Спочатку він обіцяв сплатити похорони, але потім передумав. У Мережі з’явилося листування зі співаком.