Теракт у "Крокусі": голова ФСБ прямо звинуватив Україну

ФСБ так поки що і не встановила замовника теракту

У Росії вже без жодних натяків офіційно звинуватили Україну в теракті у "Крокус Сіті Холлі". Там заявили, що наші спецслужби нібито причетні до цього.

Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на заяву директора ФСБ Олександра Бортнікова. За його словами, спецслужби України нібито допомагали радикалам-ісламістам у теракті.

"Попередньо отримали інформацію про заангажованість Києва до причетності до теракту в Підмосков’ї … Теракт готували радикали-ісламісти, сприяли всьому і спецслужби України … Нам відомо, що Україна здійснювала підготовку бойовиків на території Близького Сходу", — заявив він.

Також у РФ нагадали свою стару казку про "вікно" на кордоні з Україною, куди нібито хотіли втекти терористи.

"За нашою попередньою оперативною інформацією, на них там чекали. Готували віконце. Зараз ця інформація допрацьовується, не хочу бути голослівним. Якщо вони, даруйте, робили ноги, значить, вони мали намір піти. І я вже відкрию невеликий секрет: на тому боці їх хотіли зустріти як героїв", — сказав Бортніков пропагандистам.

У зв’язку з цим Бортніков відразу ж вибухнув погрозами на адресу українських спецслужб. Мовляв, СБУ треба визнати "терористичною організацією", а голові ГУР Буданову взагалі дісталися особисті погрози.

"Глава ГУР МО України Буданов є законною ціллю для ЗС РФ, як і всі, хто вчиняє злочини проти Росії", — сказав Бортніков і додав "Все попереду (відповідь на уточнююче питання: чому Буданов ще живий — Ред.)"

Крім України та ісламістів Федеральна служба безпеки РФ у теракті звинуватила Британію та США.

"Теракт у Крокусі потрібен був західним спецслужбам та Україні, щоб розгойдати ситуацію в Росії створити паніку в суспільстві", — каже голова ФСБ.

При цьому ФСБ так поки і не встановила замовника теракту, але вже анонсувала "відповідь" Україні.

Бортніков також прокоментував інформацію про те, що США попереджали РФ про теракт. За його словами, інформація, передана Вашингтоном про підготовку теракту, мала загальний характер, а "спецслужби Росії на неї реагували".

За 26 березня це вже не перший напад на Україну. До цього зі звинуваченнями в теракті виступив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Нагадаємо, у ТЦ "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї 22 березня відбувся теракт зі стріляниною, у якому наразі загинуло 144 людини. За даними російських спецслужб, його організували таджики, які мали намір "через вікно" втекти до України. Про це під час свого виступу заявив президент Росії Володимир Путін, навіть попри прозору причетність до теракту ІДІЛу, діяльність якого заборонена в РФ і "контролюється" спецслужбами.

США, Велика Британія та Франція прокоментували спроби Росії знайти український слід у теракті. Вони одностайні у думці, що про це не може йти і мови. Окрім цього президент Франції Емануель Макрон заявляв, що у його країні також терористи планували схожі сценарії як у "Крокусі".

На звинувачення Україні в участі у теракті жорстокою заявою відреагував президент Володимир Зеленський. Він сказав, що Путін, який волає про "терористів", сам вже понад 20 років, як займається терором.

Раніше "Телеграф" писав, що ІДІЛ погрожує помститися Путіну за катування своїх "братів".