Звинувачуючи в теракті у "Крокус Сіті Холлі" Україну, Росія стріляє собі в ногу: в ISW пояснили, чому

Путін та його оточення вважає інформаційну атаку на Україну важливішою за безпеку росіян

Зухвала атака ісламських екстремістів з "Ісламської держави Іраку та Леванту – Вілаят Хорасан" (ІДІЛ-К) на ТРЦ "Крокус Сіті Холл" у підмосковному Красногорську, під час якої було вбито багато росіян, є тотальним провалом російської державної безпеки та правоохоронних органів. В цих умовах спроби російського диктатора Володимира Путіна звинуватити у теракті Україну можуть дорого коштувати Росії.

Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 25 березня. Аналітики зазначають, що звинувачення на адресу України з боку російських "посадовців, пропагандистів та ультранаціоналістів насправді прикривають величезну проблему з внутрішньою безпекою в Росії.

За вказівкою Кремля російська пропаганда та офіційні особи демонстративно ігнорують загрозу, яку становлять операції ІДІЛ на території РФ. Інформаційна атака на Україну для путінців виявилося значно важливішою, ніж необхідність убезпечення від подібних терактів російського цивільного населення.

"Кремль, ймовірно, вирішив, що інформаційна цінність звинувачення України в атаці "Крокуса" вартує будь-яких ризиків для внутрішньої безпеки та жертв серед цивільного населення, яких Росія може зазнати через неспроможність адекватно протистояти радикальній загрозі салафітів і джихаду в межах своїх кордонів", – резюмують аналітики.

Зазначимо, що на Заході відкидають путінські істерики щодо нібито причетності України до теракту. Наприклад, віцепрезидент США Камала Гарріс відкинула заяви РФ про причетність України до стрілянини у "Крокус Сіті Холл". Вона зазначила, що за теракт, скоріш за все, відповідальні члени терористичної організації "Ісламська держава Іраку та Леванту – Вілаят Хорасан" (ІДІЛ-К). Пізніше те ж саме повторили у Держдепартаменті та Білому домі.

Велика Британія висунула путінському терористичному режиму суворе попередження на тлі теракту в підмосковному "Крокус Сіті Хол". Лондон вимагає від російського диктатора Володимира Путіна в жодному разі навіть не думати про ескалацію війни в Україні під прикриттям цього теракту.

Тим часом поки Путін істерично шукає "український слід", терористи з ІДІЛ-К анонсували нові теракти в Росії. ІДІЛ, за даними журналістів, заявив, що таким чином вони помстяться російському диктатору Володимиру Путіну і РФ за тортури членів організації, які організували теракт у "Крокус Сіті Холі".