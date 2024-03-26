"ІГІЛ використали втемну, а у Путіна дві цілі": озвучена версія, як Кремль міг провернути теракт у "Крокусі"

Цілі було дві

До теракту в "Крокус Сіті Холі", ймовірно, так чи інакше причетні спецслужби Росії. За останніми заявами та звинуваченнями Кремля якраз і можна простежити, що було ціллю цієї можливої спецоперації.

Про це в інтерв’ю NV заявив президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ Михайло Гончар. Він піддає сумніву основну версію, яка зараз переважає в інфополі, яка звучить так: нібито теракт був наслідком російських дій у Сирії.

"Бо там у Сирії російські війська з 15-го року ведуть бойові дії на фронті прямого протистояння з різними угрупованнями ісламізму, захищаючи режим Асада. А ось тут з тилу вони (ісламісти — Ред.) завдали такого майстерного удару. Відповідно, далі йде ескалаційна модель поведінки, як уже відповідь на ті звірства, які російські спецназівці застосували до захоплених терористів", — каже Гончар.

На його думку, так чи інакше спецназ РФ був причетний до теракту. Експерт висловив припущення, що ІДІЛ справді напав на Росію, але його використали "втемну". Таким чином, окупанти хотіли повторити шаблон 99-року з Каширським шосе. Але це спроба закінчилася для спецслужб РФ невдачею.

"Це робилося не шляхом певних домовленостей з певними особами, маю на увазі між російськими спецслужбами та представниками ІДІЛ-Хорасан, а спроба була зробити це в темну. Тобто, ось там помічник проповідника, ось він там десь у якомусь Telegram-каналі спілкувався із учасниками групи нападу. Ну можна сказати що він і був інструментом. Але знову ж таки його також використали якимось чином", — сказав Гончар і додав, що це припущення, а справжню відповідь зараз буде складно знайти "якщо ми згадаємо скільки років пройшло між подіями 99-го року (підриви будинків на Каширському шосе — Ред.) та фундаментальною книгою-дослідженням покійного Олександра Литвиненка якого труїли полонієм у Лондоні, то це десь приблизно шість років досліджень, перш ніж з’явилася фундаментальна праця, де все було розписано ".

Які цілі мав Кремль?

На думку Гончара, їх можна простежити за заявами, які зараз звучать від різних прокремлівських ресурсів. Тут слід зазначити, що вже після виходу інтерв’ю російські спецслужби виступили з резонансними заявами. Вони прямо звинуватили в теракті Україну та Захід, а також пообіцяли "відповідь". Всі подробиці про це ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа".

"Здається, тут ціль ставилася така: два завдання одночасно два в одному, що називається

Перше завдання — це, власне, забезпечити український слід від цього теракту. Ну і ми бачили як це робилося і продовжує робитись.

А друге, не менш важливе, стратегічне завдання полягало в тому, щоб домогтися відновлення і співпраці, і солідарності, і співчуття між Росією та США на ниві протистояння тероризму, як це було після подій 11 вересня 2001 року. І ось буквально свіжі кремлівські меседжі це яскраво підтверджують.

У них начебто нарікають на те, що, мовляв, ось російський президент Путін прилітав до Сполучених Штатів спеціально, щоб особисто висловити співчуття. А тут, мовляв, після подій у Крокусі, все, що зробили Сполучені Штати, — це там трохи приспустили прапор на будівлі американського посольства в Москві", — підсумував експерт.

Нагадаємо, у ТЦ "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї 22 березня стався теракт зі стріляниною, в якому загинули 144 особи. Наразі за звинуваченням у теракті затримано громадян Таджикистану. Російські спецслужби заявляють, що таджики нібито мали намір тікати до України. Про причетність ІДІЛ до теракту спочатку заявили західні розвідки, а потім і самі терористи через близькі до них медіа.

США, Велика Британія та Франція прокоментували спроби Росії знайти український слід у теракті. Вони одностайні у думці, що про це не може йти і мови. Окрім цього президент Франції Емануель Макрон заявляв, що у його країні також терористи планували схожі сценарії як у "Крокусі".

На звинувачення Україні в участі у теракті жорстокою заявою відреагував президент Володимир Зеленський. Він сказав, що Путін, який волає про "терористів", сам вже понад 20 років, як займається терором.