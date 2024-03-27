Чим відповість Кремль? Вірменія пішла на сміливий крок після теракту у "Крокусі"

У парламенті країни порозумілися

Вірменія не приєдналася до заяви Парламентської асамблеї Організації договору про колективну безпеку про засудження теракту у "Крокус Сіті Холі" в Росії. Ця пропозиція раніше була надіслана Єревану.

Цю заяву зробила прессекретар парламенту Вірменії Неллі Гулян. Вона пояснила таке рішення.

"Делегація парламенту Вірменії не приєдналася до заяви Парламентської асамблеї ОДКБ із засудженням теракту в "Крокус Сіті Холі", — сказала Гулян.

Прессекретар зазначила, що причиною цього стало заморожування участі країни в організації.

"Ми не приєдналися, бо заморозили наше членство в ОДКБ. Причина у цьому", — наголосила прессекретар.

Варто додати, що 26 березня Радою ПА ОДКБ було засуджено терористичну атаку в "Крокус Сіті Холі". До засудження теракту приєдналися усі країни-учасниці ОДКБ, окрім Вірменії.

Теракт у "Крокусі"

22 березня 2024 року в торговому центрі "Крокус Сіті" у Підмосков’ї озброєні люди відкрили стрілянину по людях. Незабаром після цього концертний зал спалахнув. Очевидці також повідомляли про вибух.

Незабаром ФСБ РФ заявило про затримання стрільців у Брянській області. Різні джерела стверджують, що це сталося біля населеного пункту Теплий чи Хацунь.

Згідно з останніми даними, внаслідок теракту загинуло 140 людей, ще близько 200 постраждали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відносини Вірменії та Росії почали погіршуватися восени 2023 року. Тоді прем’єр країни Нікол Пашинян заявив, що Вірменія не бачить сенсу у тривалій присутності російських військ на своїй території.

За деякий час до цього Вірменія ухвалила неприємне рішення для Кремля, ратифікувавши Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС), який раніше видав арешт на диктатора Володимира Путіна.

А в лютому 2024 року Єреван зробив ще одну колючу для Путіна заяву, сказавши, що Вірменії варто замислитися над можливістю стати кандидатом на членство у Євросоюзі.