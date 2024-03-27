Они все знали: Буданов рассказал, почему спецслужбы РФ допустили теракт в "Крокусе"

Глава разведки ответил на обвинения россиян о его причастности

Российские спецслужбы знали о том, что боевики ИГИЛ готовят теракт по меньшей мере с 15 февраля текущего года. Информация об этом впервые поступила от разведуправления в Сирии и была оттуда передана в Москву.

Об этом рассказал во время выступления на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Его слова приводит пресс-служба ГУР.

При этом он подчеркнул, что россияне знали, откуда придут боевые группы и через какие страны они перемещались на их территорию.

"Для чего они допустили, чтобы это произошло ― есть несколько вариантов. Первое ― это, как у них принято, борьба "башен", чтобы сейчас снять несколько чиновников. Другой вариант ― они действительно недооценили масштабов того, что произойдет. Думали, что это будет более локально, и хотели обвинить во всем Украину", — сказал глава ГУР.

Буданов также отверг обвинения российских чиновников в том, что он персонально причастен к теракту, отметив, что он в целом не одобряет террористические акты против гражданского населения, даже в том случае, когда речь идет о вражеском государстве.

Кроме того, начальник украинской разведки добавил, что разные спецслужбы в разное время пытались создать "контролированный хаос", ожидая, что смогут им управлять.

"Совершенно все более-менее серьезные организации пробовали в разное время это делать. И аксиома в том, что ни одна из них не смогла его сделать контролируемым. То же произошло и здесь", — добавил Буданов.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация о том, что даже ближайшее окружение российского диктатора не верит в то, что Украина как-то связана с нападением на "Крокус". А заявления о том, что террористы после атаки поехали в Украину отверг Александр Лукашенко, который заявил, что те пытались прорваться в Беларусь