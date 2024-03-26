У причетність України не вірять навіть у Кремлі: навіщо Путін звинувачує Київ у теракті у "Крокусі"

У Кремлі були шоковані нападом

Навіть люди з найближчого оточення російського диктатора Володимира Путіна не вірять у версію, що до теракту в "Крокус Сіті Холл" причетна Україна. Втім, це не заважає главі Кремля продовжувати гнути свою лінію.

Як пише Bloomberg із посиланням на чотирьох людей, які близькі до диктатора, немає жодних доказів того, що Україна якось замішана у цьому теракті. При цьому вони стверджують, що Путін також був присутній на нараді, на якій усі присутні погодилися, що між терористами та Києвом немає жодного зв’язку.

Зазначається, що попри це, диктатор все ще має намір продовжувати будь-яким способом звинувачувати Україну, щоб спробувати згуртувати росіян і підвищити підтримку війни. При цьому "майже ніхто" з тих, кого джерела видання знають у політичній та діловій еліті Росії, не вірить, що за нападом стояла Україна.

Також видання повідомляє, що кремлівські чиновники були шоковані тим, що спецслужби виявилися нездатними запобігти нападу.

"Служби безпеки знають, що це була Ісламська держава, але після висловлювань Путіна у них немає іншого вибору, окрім як слідувати наказам і доводити, що в цьому брала участь Україна чи Захід", — сказав Андрій Солдатов, експерт ФСБ та російської розвідки.

Як повідомлялося раніше, Путін вже двічі виступав із публічними заявами про те, що Україна нібито винна в теракті в "Крокусі", після чого його слова повторили директор ФСБ Олександр Бортніков, а також секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Російський диктатор аргументував свої міркування тим, що бойовики нібито прямували до України після стрілянини. Однак цьому суперечать заяви посла Білорусі до РФ Дмитра Крутого, який заявив, що насправді вони прямували до Білорусі.

Хоча це можна було б списати на застереження, проте пізніше таку заяву зробив і сам Олександр Лукашенко, який підкреслив, що нападники поїхали до українсько-російського кордону, бо не змогли потрапити до Білорусі.