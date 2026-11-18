У коробці вагою 272 грами зібрано цукерки, вафлі та льодяники

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Подарунковий набір Roshen "Солодка хатинка" у фірмовому інтернет-магазині коштує 108,65 грн, а в супермаркеті він обійдеться дорожче. Покупчиня показала його вміст, що викликало різні відгуки серед українців.

Наповненням набору поділилася у Threads користувачка Анна. Дівчина розклала солодощі перед коробкою у формі будиночка й запропонувала оцінити покупку.

"Як вам наповнення найдешевшого подарунка ROSHEN? У фірмовому магазині він коштує лише 108 грн", – написала вона, прикріпивши кілька знімків.

Покупчиня запропонувала оцінити вміст недорогого подарунка Roshen

Що поклали до подарункового будиночка

На фотографії видно Milky Splash, "Ромашка", Galaretka, цукерки в обгортках із маками, Krock і Candy Nut. Поруч лежать два льодяники на паличках, невеликі цукерки в яскравих фантиках, дві вафельні солодощі у фіолетових упаковках і батончик Lazy Cow.

Частина солодощів представлена парами. Сама упаковка – картонний будиночок із червоним дахом і ручкою: на стінах намальовані оленятко в зеленому шарфі й мишеня з подарунком, а під дахом – пряниковий чоловічок.

Частина солодощів у подарунковому будиночку представлена парами

Наскільки відрізняються ціни

Фірмовий інтернет-магазин Roshen пропонує "Солодку хатинку" вагою 272 г за 108,65 грн. У картці товар позначений як доступний для замовлення. Зазначений термін зберігання – 12 місяців, температура зберігання – (18±3)°C.

На наданій фотографії магазинної полиці під таким самим набором вагою 272 г стоїть цінник 133,90 грн. Розрахунок різниці простий: 133,90 − 108,65 = 25,25 грн. Такою є економія під час купівлі за ціною фірмового інтернет-магазину порівняно з цінником на знімку.

На магазинній полиці набір коштує на 25,25 грн дорожче за фірмову онлайн-ціну

На сайті "Сільпо" також зазначена "Солодка хатинка" вагою 272 г за 144 грн – у добірці схожих товарів. Порівняно з фірмовою ціною різниця сягає 35,35 грн: 144 − 108,65 = 35,35 грн.

Що покупці думають про наповнення

Оцінки в обговоренні розділилися. Користувачка galinablankabulion визнала пропозицію непоганою з огляду на вартість шоколаду, а liliana95.26 залишила коротке зауваження, що з кожним разом вмісту стає менше.

Інший підхід запропонувала користувачка nasstizx: купувати улюблені цукерки окремо й самостійно збирати подарункові пакунки.

"Мені найбільше подобаються подарунки, зібрані самостійно. Є пакетики для цукерок: просто куплю цукерки, які люблю, покладу в спеціальний пакетик – і всі щасливі", – написала nasstizx.

Одна з учасниць обговорення воліє самостійно збирати солодкі подарунки

Окрему суперечку викликали горіхові цукерки. Користувачка evgeniia_moriakovskaia схвалила поєднання різних солодощів, тоді як sypukha_ воліла б бачити в дитячому подарунку більше желейних цукерок замість горіхових.

"Улюблені цукерки з горіхами, вони найсмачніші. Вафельки та желейки – хороший баланс усіх цукерок", – написала evgeniia_moriakovskaia.

Горіхові цукерки в дитячому подарунку викликали різні оцінки

Актуальні акції у магазинах Roshen

Як повідомляв "Телеграф", в "АТБ" ціни на солодкі набори починаються з 116,90 грн і сягають 520 грн. Детальніше читайте в матеріалі про асортимент супермаркету.