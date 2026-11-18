Експерт заявив про необхідність незалежної перевірки обставин і публічного звітування

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Політичний експерт Володимир Цибулько вважає, що Олександр Клименко має піти з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він назвав його подальше перебування на посаді неприпустимим.

Свою позицію він висловив у Facebook, коментуючи оприлюднені колишнім генпрокурором Русланом Кравченком записи розмов. За словами експерта, вони стосуються оточення очільника САП.

"На записах обговорюються хабарі за потрібні рішення Вищого антикорупційного суду. У цих розмовах фігурує адвокатське бюро, де працює дружина Клименка. А його керівниця Наталія Редіч прямо посилається на консультацію із самим очільником САП щодо конкретного провадження". — пише він і ставить питання, як після оприлюднення Клименко продовжить бути на чолі антикорупційного органу.

"Хто гарантуватиме неупередженість перевірки цих фактів? І чи можна взагалі говорити про довіру до антикорупційної прокуратури, коли такі питання виникають до її керівника та його найближчого оточення?", — зауважує Цибулько. На його переконання, Клименко має піти у відставку негайно, а оприлюднені обставини потрібно незалежно розслідувати і звітувати суспільству.

"Антикорупційна система не може перетворюватися на закритий клуб недоторканних, де для чужих діють одні правила, а для своїх — зовсім інші. Якщо закон і доброчесність однакові для всіх, то й для керівника САП і НАБУ винятків бути не може", — резюмує Цибулько.