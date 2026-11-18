Вимоги до охоронців лісівники пояснюють умовами воєнного стану

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Охоронні підряди "Лісів України" отримує київське ПП "Інноваційні безпекові комплекси" (ІБК) зі статутним капіталом 100 грн. У 2025 році "Центральний лісовий офіс" уклав із ним угоду на 93,04 млн грн.

Детальніше читайте на "Телеграфі": Охорона на папері? Що виявили слідчі на об’єктах "Лісів України" та хто отримує мільйонні контракти

Як з’ясував "Телеграф", який дослідив охоронні закупівлі лісових офісів, підприємство належить Анні Обломєй. Вона пов’язана з охоронною групою "Шериф".

Скільки контрактів отримало ІБК

За даними BI Prozorro, загальна сума виграних ІБК торгів становить 301,5 млн грн. Понад 141,8 млн грн компанії принесли контракти зі структурами "Лісів України" за останні три роки – це майже половина всього обсягу її перемог у закупівлях.

Редакція запитала "Центральний лісовий офіс", як посадовці перевіряли спроможність підприємства з таким статутним капіталом виконати багатомільйонний контракт. Окреме питання стосувалося контролю охоронних постів: чи перевіряв замовник фактичне надання оплачених послуг.

Пояснювати це у філії відмовилися. У відповідь лісовий офіс послався на те, що всі документи вже розміщені в системі Prozorro.

У філії відмовилися пояснити, як перевіряли спроможність ІБК виконати контракт Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Нові підряди та скарга на вимоги до охорони

Співпраця продовжилася й у 2026 році. За результатами березневих торгів "Центрального лісового офісу" на 31,5 млн грн ІБК отримало підряд на 13,89 млн грн, а ТОВ "АУРБ "Фалькон"" – на 17,67 млн грн. Двох інших претендентів під час закупівлі відсіяли.

Як розповідав "Телеграф", поліція розслідує можливі фіктивні угоди за участі посадовців філії "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" та цілої низки компаній, через які могли бути виведені десятки мільйонів гривень. До оборудок може бути причетний Сергій Заєць — директор "Столичного лісового офісу".