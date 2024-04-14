Подобная ситуация была 14 лет назад

В воскресенье, 14 апреля, Томск перенял эстафету у Кургана, под которым мощное течение затопило мост. Вода из реки Томь начала поступать в Сенную Курью и разрушила земляной вал вблизи Коммунального моста в Томске.

Местные власти уверяют население, что никакой опасности для самого города нет. Якобы, такая ситуация уже была 14 лет назад, о чем заявил начальник департамента капстроительства мэрии Дмитрий Тихонов.

"Мостовому сооружению ничего не угрожает, поскольку оно крепится на глубоких бетонных опорах. Склон земляного вала будет восстановлен после прохождения паводка. Подобная ситуация в Томске уже была в 2010 году", ― заявил Тихонов.

На реке Томь 14 апреля днем провели ледовзрывные работы. Специалисты пытались протолкнуть ледовые массы вперед по течению, но их попытки были тщетны.

В реке Ушайке тоже стремительно поднимается уровень воды. Она уже приближается к концертной площадке гранитной набережной у филармонии. Местные издания пишут, что уровень воды поднимается и на набережной вблизи торгового центра Big City.

Существенно поднялся уровень воды в Кургане. Там находится "Курганмашзавод", на котором производят новейшие бронемашины для оккупантов. Это единственное предприятие в РФ, выпускающее эту технику.

Напомним, несколько дней назад в Оренбурге объявили эвакуацию из-за затопления. Уровень воды стремительно поднимался, поэтому находиться в городе было небезопасно.

Россияне возмущены, что им не помогают бороться с наводнением. Они ищут виновных и пишут в соцсетях комментарии, упоминая "партнеров" и "друзей".

Ранее в Орске прорвало дамбу. Есть пострадавшие и погибшие. Сначала в прорыве обвинили грызунов, а затем заявили, что в наводнении виноват Казахстан. В соцсетях отреагировали на заявление остроумными комментариями.

"Телеграф" ранее сообщал, что в Смоленской области обрушился мост. Он давно был аварийным, однако местные власти странно решили проблему с ремонтом.