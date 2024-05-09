Знову ядеркою погрожують: у Лаврова зробили заяву, підключилася й Білорусь

РФ попереджає США та Захід

Нещодавні ядерні погрози президента Росії Володимира Путіна, продовжує озвучувати і заступник голови Міністерства закордонних справ Сергій Рябков. Цього разу "брязкання ядерним арсеналом" було спрямоване до США та Заходу.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що Рябков вбачає у допомозі Україні ескалацію війни.

"РФ попереджає США та Захід, що їхній ескалаційний курс ставить перед Москвою необхідність кроків посилити заходи ядерного стримування" — сказав він.

Водночас, за словами диктатора РФ, Білорусь також приєднається ядерних навчань в Росії на другому етапі. Вони проводяться в три етапи.

"На другому етапі білоруські колеги під'єднаються до наших спільних дій, відповідну вказівку Міністерствам оборони та Генеральним штабам надано" — сказав Путін.

Нагадаємо, що лідер РФ віддав наказ про нові ядерні навчання, які спрямовані на залякування та потуги стримати Захід. Зазначається, що здійснено комплекс заходів щодо практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

Раніше "Телеграф" писав, чому ядерні навчання Росії не несуть загрози, пояснив експерт.