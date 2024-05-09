Снова ядеркой угрожают: у Лаврова сделали заявление, подключилась и Беларусь
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РФ предупреждает США и Запад
Недавние ядерные угрозы президента России Владимира Путина продолжает озвучивать и заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков. На этот раз "бряцание ядерным арсеналом" было направлено к США и Западу.
Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что Рябков видит в помощи Украине эскалацию войны.
"РФ предупреждает США и Запад, что их эскалационный курс ставит перед Москвой необходимость шагов усилить меры ядерного сдерживания " — сказал он.
В то же время, по словам диктатора РФ, Беларусь также присоединится к ядерным учениям в России на втором этапе. Они производятся в три этапа.
"На втором этапе белорусские коллеги подсоединятся к нашим совместным действиям, соответствующее указание Министерствам обороны и Генеральным штабам предоставлено" — сказал Путин.
Напомним, что лидер РФ отдал приказ о новых ядерных учениях, направленных на запугивание и потуги сдержать Запад. Отмечается, что будет осуществлен комплекс мер по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
Ранее "Телеграф" писал, почему ядерные учения России не несут угрозы, объяснил эксперт.