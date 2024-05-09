Снова ядеркой угрожают: у Лаврова сделали заявление, подключилась и Беларусь

РФ предупреждает США и Запад

Недавние ядерные угрозы президента России Владимира Путина продолжает озвучивать и заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков. На этот раз "бряцание ядерным арсеналом" было направлено к США и Западу.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что Рябков видит в помощи Украине эскалацию войны.

"РФ предупреждает США и Запад, что их эскалационный курс ставит перед Москвой необходимость шагов усилить меры ядерного сдерживания " — сказал он.

В то же время, по словам диктатора РФ, Беларусь также присоединится к ядерным учениям в России на втором этапе. Они производятся в три этапа.

"На втором этапе белорусские коллеги подсоединятся к нашим совместным действиям, соответствующее указание Министерствам обороны и Генеральным штабам предоставлено" — сказал Путин.

Напомним, что лидер РФ отдал приказ о новых ядерных учениях, направленных на запугивание и потуги сдержать Запад. Отмечается, что будет осуществлен комплекс мер по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Ранее "Телеграф" писал, почему ядерные учения России не несут угрозы, объяснил эксперт.