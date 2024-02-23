У Путіна "фундаментальні проблеми" зі здоровʼям: яку хворобу підозрюють цього разу

З ним точно щось не так у медичному плані

Російський диктатор Володимир Путін має очевидні проблеми зі здоровʼям, симптоми яких вже неодноразово помічали під час його публічних виходів. Окрім підозр про онкологію та проблеми з серцем, також можлива і хвороба Паркінсона у володаря Кремля.

Таку думку висловив колишній керівник Секретної розвідки Великої Британії МІ-6 Річард Дірлав, пише Independent. Він зауважив, що у Путіна швидше за все, щось "фундаментально не так" зі здоров'ям.

За словами джерел колишнього розвідника, що стан здоров’я Путіна погіршується. Одне з припущень, що російський президент страждає на хворобу Паркінсона, серед симптомів якої можуть бути марення.

Це, як думає Річард Дірлав, може пояснити "параною" пана Путіна та смерть відомого опозиціонера Олексія Навального.

Зокрема, на запитання журналістів про стан здоров’я пана Путіна сер Річард відповів: "У мене немає чіткої відповіді на це питання, але у мене є контакти та друзі, які все ще знаходяться в Східній Європі, і вони вважають, що з ним щось кардинально не так у медичному плані. Але я не клініцист".

Говорячи про те, якою хворобою може хворіти Путін, він сказав: "Ймовірно, хвороба Паркінсона, яка, звичайно, має різні прояви, різні варіації, різну серйозність. Але якщо людина параноїк, і я думаю, що вбивство Навального може свідчити про певну параною, це один із симптомів".

І, на думку колишнього розвідника, зараз Путін намагається продемонструвати свою могутність, аби нівелювати чутки про свої хвороби. Також він частіше зʼявляється у медіа і літає на ракетоносці, аби також показати, що зі здоровʼям все у нього нормально.

Нагадаємо, що у 2020 році ряд західних ЗМІ, у тому числі і The Sun, написали про те, що у Путіна хвороба Паркінсона. У Кремлі, звичайно, цю інформацію поспішили спростувати. Проте пізніше у Путіна помітили нову дивину зі здоров’ям, а саме опухлі та нерухомі руки за нормальної рухливості решти тіла.