"Йдеться приблизно про десятиліття війни": Путін покладає на Білоусова великі надії, вважають експерти

Кремль робить ставку на війну на виснаження

Останні кадрові зміни у Росії свідчать про те, що російський диктатор Володимир Путін збирається воювати й надалі та нарощувати військовий потенціал. На посаді міністра оборони він бачить економіста Андрія Білоусова, який зможе знайти гроші для збільшення виробництва зброї.

Ці зміни говорять про подальшу мілітаризацію Росії. Детальніше про це можна прочитати в матеріалі "Телеграфу" під назвою "Змінами в уряді Путін націлився на затяжну війну, але є і хороші новини".

Колишній депутат Держдуми РФ, опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що призначення Білоусова на посаду міністра оборони є свідченням того, що на цій посаді Путін хоче бачити людину з військово-промисловим пріоритетом. У Кремлі готуються до затяжної війни.

"На цьому місці Путін, як і раніше, бачить людину довірену, але вже з іншим пріоритетом: не військовим, а військово-промисловим. Це свідчить про те, що Путін робить ставку на війну на виснаження та розуміє, що треба концентруватися на максимальному збільшенні виробництва озброєнь та технічному оснащенні", ― сказав Пономарьов.

Політичний аналітик Іван Преображенський вважає, що Путін хоче перетворити економіку РФ на військову економіку. Це буде повністю мілітаризована держава.

"На посаду міністра оборони призначається людина, яка відповідатиме за перетворення всієї російської економіки на військову економіку, за її перебудову на військовий лад остаточно. Це спроба перетворити Росію на повністю мілітаризовану державу, яка постійно воює", ― сказав Преображенський.

Він зазначив, що війни дуже дорогі й економіка повинна їх "потягнути". Саме тому на посаду міністра оборони і поставили Білоусова.

"Для цього якраз, щоб економіка потягнула, Білоусова туди й поставили. Білоусов майстер з вичавлювання грошей із приватного бізнесу. Російський приватний бізнес, як кажуть усі колеги-економісти, вивів у Росію величезні гроші із західних економік", ― розповів Преображенський.

Білоусову буде допомагати Борис Ковальчук, якого призначили на посаду голови Рахункової палати РФ. Зазначимо, що він є сином олігарха Юрія Ковальчука (знаходиться під санкціями США та Євросоюзу).

"Вони разом матимуть змогу вичавити ще як мінімум кілька років повномасштабної війни, коли вся російська економіка буде підпорядкована одній меті ― нарощуванню військового потенціалу. Мета ― побудувати економіку, в якій військова економіка тягне за собою, як локомотив, решту економіки. Якщо їм це вдасться, тоді йдеться приблизно про десятиліття війни", ― сказав Преображенський.

Зазначимо, що раніше в Інституті вивчення війни (ISW) теж зробили висновок, що Росія готується до затяжної війни. Саме з ним пов’язані кадрові перестановки, зокрема ― назначення Білоусова на посаду міністра оборони. Експерти не виключають, що таким чином у Кремлі починають підготовку до військового конфлікту з НАТО.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії будуть ще кадрові перестановки. Про це розповіли у розвідці.