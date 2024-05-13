Це лише початок: в розвідці розповіли, яких ще змін чекати в оточенні Путіна
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Кадрові перестановки після виборів – це нормальний процес
В українській розвідці прогнозують, що звільнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу буде не останньою кадровою зміною в Кремлі. Про це "Телеграфу" розповів співрозмовник в ГУР.
"Це тільки початок змін. На всіх рівнях і вищих і середніх, керівники департаментів, заступники та по цивільних, і по оборонних напрямках", — говорить джерело.
За його словами, кадрові зміни відбуваються саме після формальних виборів, тож це природній процес. Мета — біологічне омолодження хоча б частини керівного складу, тому що це було однією з ключових вимог.
Хоча новопризначений міністр оборони Андрій Білоусов молодший від Шойгу лише на 4 роки.
Щодо звільнення самого Шойгу, то в ГУР не вважають, що це було неочікувано.
"Це була довгограюча історія і він залишається певною мірою в орбіті. Але те, що він піде з міністерства, це було зрозуміло давно", — додав співрозмовник.
Стосовно Білоусова в розвідці говорять, що його вважають технократом, і він має довіру найближчого оточення Путіна:
"Для військової операції його призначення нічого не буде означати. Тому що [начальник Генштабу РФ Валерій] Герасимов продовжує виконання операцій. Завдання Білоусова буде забезпечення оборонних замовлень".