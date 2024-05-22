Росіян налякав яскравий вогненний "болід" у небі: що це було (відео)

У небі над Росією бачили довгий вогненний слід

У Ставропольському краї місцеві жителі могли спостерігати ввечері падіння невідомого об’єкта. Він залишив у небі довгий палаючий слід, а тому привернув багато уваги користувачів мережі.

Кадрами прольоту чогось, що вже встигли охарактеризувати як комету чи метеорит, поділилися місцеві телеграм-канали. Попередньо йдеться про згоряння космічного сміття, а саме падіння космічного апарату STARLINK-2653.

За даними місцевих астрономічних каналів AstroAlert, об’єкт був зафіксований в районі Сочі, після чого він попрямував на північний схід у бік Волгограда. При цьому він почав розвалюватися в районі Ставрополя, що і було показано на відеозаписах.

Зазначається, що весь цей шлях об’єкт подолав приблизно за дві хвилини, що дає підстави вважати, що він рухався зі швидкістю 6 кілометрів за секунду. Це дозволяє говорити, що це є результатом згоряння космічного сміття у верхніх шарах атмосфери.

Ілюзія повільного руху створилася через те, що він увійшов в атмосферу Землі по дотичній траєкторії. Автори каналу також припускають, що розмір предмета був від 3 до 6 метрів, але ця оцінка дуже приблизна.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 1 травня багато мешканців України побачили в небі яскравий спалах, який на кілька миттєвостей висвітлив небо. За попередніми даними йшлося про проліт метеора.