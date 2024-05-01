"Нічого особливого, просто...метеорит": росіяни теж бачили спалах у небі, який налякав українців (відео)
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У мережі активно обговорюють нічну подію
У ніч на 1 травня загадковий спалах у небі над Україною, який вже прозвали метеоритом, спостерігали жителі кількох областей, а також на території РФ. У мережі з’явились відповідні відео.
Про це написали в одному із місцевих пабліків міста Бєлгород. В опублікованому ролику видно, як у небі спалахує яскравий спалах і за кілька секунд повністю зникає.
"Доброго ранку. Нічого особливого за ніч не сталося, просто деякі жителі Білгородської області побачили... метеорит", — йдеться у повідомленні.
Також у мережі пишуть, що спалах бачили й у Курській області. Користувачі припускають, що це був метеорит. Зокрема, у соцмережах можна зустріти такі коментарі:
- Так, це красиво, коли він згоряє, не долетівши до Землі! А зараз починається падіння зірок та метеоритів, про це пишуть і говорять багато вчених!
- Це був метеорит – болід. Без загрози для України. Без паніки.
- У Києві був такий у тому році. Спочатку подумав ракета.
Не обійшлося і без жартів від користувачів мережі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні 2023 року в небі над Києвом помітили загадковий спалах. При цьому після неї у деяких районах чули вибух. Як з’ясувалося, це був болід, який увійшов в атмосферу і на кілька секунд висвітлив небо яскравим світлом.