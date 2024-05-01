"Нічого особливого, просто...метеорит": росіяни теж бачили спалах у небі, який налякав українців (відео)

У мережі активно обговорюють нічну подію

У ніч на 1 травня загадковий спалах у небі над Україною, який вже прозвали метеоритом, спостерігали жителі кількох областей, а також на території РФ. У мережі з’явились відповідні відео.

Про це написали в одному із місцевих пабліків міста Бєлгород. В опублікованому ролику видно, як у небі спалахує яскравий спалах і за кілька секунд повністю зникає.

"Доброго ранку. Нічого особливого за ніч не сталося, просто деякі жителі Білгородської області побачили... метеорит", — йдеться у повідомленні.

Також у мережі пишуть, що спалах бачили й у Курській області. Користувачі припускають, що це був метеорит. Зокрема, у соцмережах можна зустріти такі коментарі:

Так, це красиво, коли він згоряє, не долетівши до Землі! А зараз починається падіння зірок та метеоритів, про це пишуть і говорять багато вчених!

Це був метеорит – болід. Без загрози для України. Без паніки.

У Києві був такий у тому році. Спочатку подумав ракета.

Не обійшлося і без жартів від користувачів мережі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні 2023 року в небі над Києвом помітили загадковий спалах. При цьому після неї у деяких районах чули вибух. Як з’ясувалося, це був болід, який увійшов в атмосферу і на кілька секунд висвітлив небо яскравим світлом.