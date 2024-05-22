Россиян напугал яркий огненный "болид" в небе: что это было (видео)

В небе над Россией видели длинный огненный след

В российском Ставропольском крае местные жители могли наблюдать вечером падение неопознанного объекта. Он оставил в небе длинный пылающий след, а потому привлек много внимания от пользователей сети.

Кадрами пролета чего-то, что уже успели охарактеризовать как комету или метеорит, поделились местные telegram-каналы. Предварительно речь идет о сгорании космического мусора, а именно о падении космического аппарата STARLINK-2653.

По данным местных астрономического канала AstroAlert, объект был зафиксирован в районе Сочи, после чего он направился на северо-восток в сторону Волгограда. При этом разваливаться он начал в районе Ставрополя, что и было показано на видеозаписях.

Отмечается, что весь этот путь объект преодолел примерно за две минуты, что дает основания полагать, что двигался он со скоростью 6 километров за секунду. Это позволяет говорить о том, что это является результатом сгорания космического мусора в верхних слоях атмосферы.

Иллюзия медленного движения создалась из-за того, что он вошел в атмосферу Земли по касательной траектории. Авторы канала также предполагают, что размер предмета был от 3 до 6 метров, но эта оценка очень примерная.

Как сообщалось ранее, в ночь на 1 мая многие жители Украины увидели в небе яркую вспышку, которая на несколько мгновений осветила небо. По предварительным данным речь шла о пролете метеора.