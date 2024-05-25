Путінець Рогозін звинуватив Україну в атаці на "ключовий об’єкт" у Росії: про що йдеться

Він накинувся із погрозами на США

У Росії заявили, що Україна нібито завдала удару по об’єкту російської системи попередження про ракетний напад у Краснодарському краї, її пошкоджено. Колишній глава "Роскосмосу", а нині так званий "сенатор" від окупованої частини Запорізької області Дмитро Рогозін, який був поранений у Донецьку в сідницю, звинуватив у цьому США та загрожує "обвалом стратегічної безпеки ядерних держав".

Про це Рогозін написав у своєму Telegram-каналі. Він наголосив, що об’єкт, який нібито постраждав, є ключовим елементом системи бойового управління стратегічними ядерними силами РФ.

Він пише, що США нібито є "замовником грандіозного злочину". На думку Рогозіна, версію, що Штати не знали про плани Києва, "можна відкинути". На підставі цього свого висновку він вибухнув погрозами на адресу Вашингтона.

"Вашингтону доведеться відповісти на повну за те, що трапилося. Таким чином, ми стоїмо не те що на порозі, а вже на краю, за яким, якщо не зупинити противника в подібних діях, почнеться незворотний обвал стратегічної безпеки ядерних держав", — погрожує Рогозін.

Нагадаємо, раніше ми писали, який реальний ядерний потенціал Росії. Посилаючись на дані довідника Bulletin of the Atomic Scientists за 2024 рік, журналісти озвучили цікаві цифри.