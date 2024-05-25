Путинец Рогозин обвинил Украину в атаке на "ключевой объект" в России: о чем речь

Он набросился с угрозами на США

В России заявили, что Украина якобы нанесла удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае, она повреждена. Бывший глава "Роскосмоса", а ныне так называемый "сенатор" от оккупированной части Запорожской области Дмитрий Рогозин, который был ранен в Донецке в ягодицу, обвинил в этом США и угрожает "обвалом стратегической безопасности ядерных держав".

Об этом Рогозин написал в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что объект, который якобы пострадал, является ключевым элементом системы боевого управления стратегическими ядерными силами РФ.

Он пишет, что США якобы являются "заказчиком грандиозного преступления". По мнению Рогозина, версию, что Штаты не знали о планах Киева, "можно отбросить". На основании этого своего умозаключения он разразился угрозами в адрес Вашингтона.

"Вашингтону придется ответить по полной за случившееся. Таким образом, мы стоим не то что на пороге, а уже на краю, за которым, если не остановить противника в подобных действиях, начнется необратимый обвал стратегической безопасности ядерных держав", — грозится Рогозин.

Напомним, ранее мы писали, каков реальный ядерный потенциал России. Ссылаясь на данные справочника Bulletin of the Atomic Scientists за 2024 год, журналисты озвучили интересные цифры.