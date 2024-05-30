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Путін знову "пограв" з дитиною: показав маленькій дівчинці дивний жест (відео)

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
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Автор
Володимир Путін
Володимир Путін. Фото Колаж "Телеграфа"

Іноді дії російського диктатора викликають подив

Російський диктатор Володимир Путін вкотре відзначився своєю незвичною поведінкою з дітьми. Цього разу він своєрідно поспілкувався із маленькою дівчинкою.

Це сталося під час зустрічі із багатодітними сім’ями. Захід проходив у режимі відеоконференції.

Він звернувся до однієї з учасниць зустрічі, дочка якої сиділа на колінах. Путін зобразив, що дивиться на дівчинку в уявний бінокль, як і вона на нього. При цьому російський диктатор заявив, що бачить їх "добре і навіть без спеціальних приладів".

Як відомо, Путін славиться своєю незвичною поведінкою з дітьми. Один із найрезонансніших випадків стався ще 2006 року.

Тоді в московському Кремлі під час розмови з неповнолітнім Микитою Конкіним із Коломиї російський диктатор несподівано підняв його майку і поцілував у живіт. Як підрахували журналісти, за час свого правління Путін встиг поцілувати щонайменше 29 чужих дітей.

Нагадаємо, 28 травня Путін провів преспідхід до російських ЗМІ в аеропорту Ташкента. У ході свого виступу він зробив безліч безглуздих заяв, зокрема про наступ на Харківщину, президента України Володимира Зеленського, а також про удари по території РФ та НАТО.

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#Діти #Росія #Володимир Путін