Путин снова "поиграл" с ребенком: показал маленькой девочке странный жест (видео)

Иногда действия российского диктатора вызывают удивление

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз отличился своим необычным поведением с детьми. На этот раз он своеобразно пообщался с маленькой девочкой.

Это произошло по время встречи с многодетными семьями. Мероприятие проходило в режиме видеоконференции.

Он обратился к одной из участниц встречи, дочка которой сидела у нее на коленях. Путин изобразил, что смотрит на девочку в воображаемый бинокль, как и она на него. При этом российский диктатор заявил, что видит их "хорошо, и даже без специальных приборов".

Как известно, Путин славится своим необычным поведением с детьми. Один из самых резонансных случаев произошел еще в 2006 году.

Тогда в московском Кремле во время разговора с несовершеннолетним Никитой Конкиным из Коломны российский диктатор неожиданно поднял его майку и поцеловал в живот. Как подсчитали журналисты, за время своего правления Путин успел поцеловать по меньшей мере 29 чужих детей.

Напомним, 28 мая Путин провел пресс-подход к российским СМИ в аэропорту Ташкента. В ходе своего выступления он сделал множество нелепых заявлений, в частности о наступлении на Харьковщину, президенте Украины Владимире Зеленском, а также об ударах по территории РФ и НАТО.