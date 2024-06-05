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Гуляв центром Москви у футболці з українською символікою: у Росії покарали туриста з Ірану

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Вибрав він такий одяг свідомо, чи випадково, невідомо
Вибрав він такий одяг свідомо, чи випадково, невідомо. Фото Колаж "Телеграфу"

Громадянин Ірану розгулював центром столиці Росії Москві у футболці з гербом та прапором України. Його затримали та склали адміністративний протокол нібито "про дискредитацію російської армії".

Як повідомляють росЗМІ, суд у Москві оштрафував його на 50 тисяч рублів (близько 15 тисяч гривень). За даними ASTRA, туриста з Ірану Хідарі Хоссіна було затримано вдень 4 червня в центрі Москви. На ньому була футболка нібито Balenciaga із тризубами на рукавах, прапором України з одного боку та закликом допомогти українцям з іншого.

На 30-річного іранця у відділі поліції "Китай-город" склали адміністративний протокол про "дискредитацію" армії РФ. Матеріали передали до Тверського суду Москви, який наклав штраф на "порушника".

У 2022 році бренд одягу Balenciaga приєднався до платформи United24, яка займається збором допомоги Україні. Бренд розробив світшот з українською символікою. За даними компанії, весь прибуток від продажу йде на допомогу українським біженцям.

Проте офіційно Balenciaga випускала чорний світшот із прапором України, а ось білої футболки, в якій був іранець, у подібному стилі бренд не мав. Ймовірно, хлопець носив підробку.

Як повідомляв "Телеграф", у Росії в акваторії Єнісейської затоки Карського моря в Красноярському краї перекинувся буксир "Байкал" разом із людьми. На місці події ведуться рятувальні заходи.