Гулял по центру Москвы в футболке с украинской символикой: в России наказали туриста из Ирана

Гражданин Ирана разгуливал по центру столицы России Москве в футболке с гербом и флагом Украины. Его задержали и составили административный протокол якобы "о дискредитации российской армии".

Как сообщают росСМИ, суд в Москве оштрафовал его на 50 тысяч рублей (около 15 тысяч гривен). По данным ASTRA, турист из Ирана Хидари Хоссин был задержан днем 4 июня в центре Москвы. На нем была футболка якобы Balenciaga с тризубами на рукавах, флагом Украины с одной стороны и призывом помочь украинцам с другой.

На 30-летнего иранца в отделе полиции "Китай-город" составили административный протокол о "дискредитации" армии РФ. Материалы передали в Тверской суд Москвы, который арестовал "нарушителя".

В 2022 году бренд одежды Balenciaga присоединился к платформе United24, которая занимается сбором помощи Украине. Бренд разработал свитшот с украинской символикой. По данным компании, вся прибыль от продаж идет на помощь украинским беженцам.

Однако официально Balenciaga выпускала черный свитшот с флагом Украины, а вот белой футболки, в которой был иранец, в подобном стиле у бренда не было. Вероятно, парень носил подделку.

Как сообщал "Телеграф", в России в акватории Енисейского залива Карского моря в Красноярском крае опрокинулся буксир "Байкал" вместе с людьми. На месте происшествия ведутся спасательные мероприятия.