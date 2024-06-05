Укр

Гулял по центру Москвы в футболке с украинской символикой: в России наказали туриста из Ирана

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Выбрал ли он такую одежду сознательно, или случайно, неизвестно
Выбрал ли он такую одежду сознательно, или случайно, неизвестно. Фото Коллаж "Телеграфа"

Гражданин Ирана разгуливал по центру столицы России Москве в футболке с гербом и флагом Украины. Его задержали и составили административный протокол якобы "о дискредитации российской армии".

Как сообщают росСМИ, суд в Москве оштрафовал его на 50 тысяч рублей (около 15 тысяч гривен). По данным ASTRA, турист из Ирана Хидари Хоссин был задержан днем 4 июня в центре Москвы. На нем была футболка якобы Balenciaga с тризубами на рукавах, флагом Украины с одной стороны и призывом помочь украинцам с другой.

На 30-летнего иранца в отделе полиции "Китай-город" составили административный протокол о "дискредитации" армии РФ. Материалы передали в Тверской суд Москвы, который арестовал "нарушителя".

В 2022 году бренд одежды Balenciaga присоединился к платформе United24, которая занимается сбором помощи Украине. Бренд разработал свитшот с украинской символикой. По данным компании, вся прибыль от продаж идет на помощь украинским беженцам.

Однако официально Balenciaga выпускала черный свитшот с флагом Украины, а вот белой футболки, в которой был иранец, в подобном стиле у бренда не было. Вероятно, парень носил подделку.

Как сообщал "Телеграф", в России в акватории Енисейского залива Карского моря в Красноярском крае опрокинулся буксир "Байкал" вместе с людьми. На месте происшествия ведутся спасательные мероприятия.