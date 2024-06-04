У Росії мешканці ополчилися на жовто-блакитний колір будинку: домоглися перефарбовування, але зміни помітні мало (фото)

Навіть влада не змогла заспокоїти своїх зазомбованих громадян

В Іркутській області жителі протестували проти того, що їхню п’ятиповерхівку пофарбували жовтим та блакитним, вони побачили в цьому схожість з українським прапором. Влада спробувала переконати їх у зворотньому, але мешканці все ж таки домоглися того, що жовту смугу перефарбували.

Як розповів один із місцевих пабліків, на початку травня мер муніципального утворення "Місто Усольє-Сибірське" провів зустріч із занадто пильними жителями. Він переконував їх, що в такому фарбуванні вдома немає нічого поганого. Після зустрічі чиновники поквартирно опитали людей і вони нібито не заперечували проти такого забарвлення.

Однак серед присутніх на зустрічі залишились незадоволені. Зазначається, що там були не лише мешканці будинку, який запідозрили в "українізації". Вони продовжили вимагати перефарбовування. В результаті жовту смугу перефарбували у світло-бежевий колір. Однак, як можна побачити на фото, зміни є суто символічними. Чи заспокоїлися зазомбовані "активісти", не повідомляється.

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