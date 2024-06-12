В России младенцев выписывают из роддома в кокошниках на голове и с памперсом в косоворотке (видео)

В патриотическом угаре в РФ не жалеют даже детей, которым несколько дней от роду

В среду, 12 июня в РФ отмечают День России, и градус абсурдности переходит все мыслимые пределы. Дошло до того, что новорожденных младенцев одевают в национальные костюмы — мало того, что это выглядит жутковато, так еще и такая одежда может повредить детям.

Соответствующие кадры с подписью "милота дня" публикуют росСМИ. Там даже не ощущают, что дети в этих костюмах смотрятся как минимум нелепо, а кроме того, им явно некомфортно. Такие "наряды" пошила им медсестра.

Однако читатели замечают это — даже для некоторых россиян такая демонстрация патриотизма за счет детей — это слишком.

"Как-то жалко малышей", "Хорошо, что не в военной форме, хоть на это мозгов хватило", "Потешить взрослых, помучить детей. Зачем?", "Дети что-то не очень довольны, орут чего-то", "Кожа у младенца очень нежная…кокошник жёсткий… В общем, и по лицам детей видно, что им некомфортно", "Интересно, а их коже ничего не будет? Им же одежду швами наружу шьют, а тут костюмы какие-то", "Скрепно", — пишут комментаторы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети появилось красноречивое фото — безногий российский десантник на самодельной каталке просит милостыню на фоне борда с призывом вступать в ряды российской армии. На таком "транспорте", самодельной "тележке" на колесах в СССР передвигались безногие ветераны Второй мировой войны.