Рокер через дівчину влаштував різанину у Москві: великий чиновник потрапив до реанімації

Одна людина загинула на місці, ще одна поранена

У російській столиці лідер рок-гурту "Пасіка" Роман Медведкін напав із ножем на двох чоловіків. Одного з них він убив на місці, а другий отримав три удари, але зміг вижити.

За даними "Ъ", інформацію про затримання музиканта підтвердив менеджер колективу Павло Жилов. При цьому повідомляється, що постраждалим опинився голова АНО "Цифрові платформи" Арсеній Щельцин.

Як пише Baza, попередньо відомо, що Щельцин та його друг Іван йшли до магазину на Сиреневому бульварі, коли побачили незнайомих чоловіка та жінку. Невідомі перебували у стані сп’яніння і голосно кричали, через що їм було зроблено зауваження.

Чоловік після цього повівся неадекватно, вихопив ніж і завдав щонайменше 9 ударів Івану, через що той помер на місці. Щельцин спробував відбиватися ціпком, але теж отримав три удари.

Нападник після цього втік із місця події. 47-річний Медведкін стверджує, що вдарив потерпілих ножем через образи на адресу його 33-річної дівчини Марини, своєю чергою рідня Щельцина стверджує, що згадана Марина підштовхувала свого супутника до нападу.

Потерпілого прооперували, він приходить до тями, але ще дуже слабкий.

Щельцину 34 роки, він є гендиректором АНО "Цифрові платформи", членом ІТ-рад при Держдумі, Раді Федерації, Мінцифри, Мінпромторгу та інших органах російської влади. До цього він очолював департамент інтернет-комунікацій Центрального виконавчого комітету партії "Єдина Росія" та керував проєктами Інституту розвитку інтернету.

Як повідомлялося раніше, напередодні в Москві було вбито 34-річного Костянтина Балішанського, більш відомого в скейтерському ком’юніті на прізвисько Свічок. Його розстріляли серед білого дня з автомата.