"Він не в змозі": у НАТО та США жорстко відповіли на умови Путіна щодо переговорів

Путін може будь-коли закінчити війну, якщо цього захоче

На Заході відреагували на путінські умови для переговорів з Україною та "остаточного завершення війни". Там закликали окупантів забиратися з території нашої країни.

Приміром, глава Міноборони США Ллойд Остін нагадав, що кремлівський лідер незаконно окупував територію суверенної держави. За його словами, Путін не в змозі диктувати Україні, що їй робити для встановлення миру.

"Це якраз та поведінка, якої ми не хочемо бачити. Ми не хочемо бачити, як лідер якоїсь країни вирішує, що він хоче пересунути кордони та анексувати територію свого сусіда",, – зазначив він.

Крім цього, глава Пентагону звернув увагу на те, що Путін може в будь-який час закінчити війну, якщо цього захоче.

"І ми закликаємо його це зробити та вивести свої війська з суверенної території України", – сказав Остін.

Також нові хотілки Путіна прокоментував і голова НАТО Єнс Столтенберг.

"Це не Україна повинна виводити війська з української території. Це РФ повинна вивести свої війська з окупованої української території… Це (путінські умови — Ред.) не пропозиція миру, а пропозиція ще більшої агресії, ще більшої окупації, і вона демонструє, що метою Росії є контроль над Україною", — каже він.

Нагадаємо, Путін для мирних переговорів та припинення війни вимагає "повного виведення" українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Диктатор підкреслив, що йдеться про всю територію цих регіонів, а не лише про окуповану Росією частину. Також він вимагає відмови України від вступу до НАТО.

Раніше ми писали про те, що Зеленський відповів на "мирний план" Путіна.