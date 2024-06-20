Путін спробував блиснути знаннями Конституції України, але зганьбився (відео)

Російський диктатор переплутав статті української Конституції

Президент Росії Володимир Путін укотре прокоментував легітимність українського лідера Володимира Зеленського. Він спробував показати свою поінформованість у положеннях Конституції України, але зганьбився.

Його невдала спроба процитувати українське законодавство потрапила на відео та вже облетіла мережу. Телеграф нагадує, про що насправді говорять статті Конституції України, які спробував процитувати російський диктатор.

Путін заявив, що юристи провели аналіз Конституції і в 83 статті розділу IV сказано про те, що президент може бути при владі не більше п’яти років. Однак ця стаття не має жодного відношення до діяльності президента – вона регламентує діяльність Верховної Ради України.

Про те, скільки років президент України може обіймати цю посаду, сказано у ст. 103 розділу V Конституції. Володимир Путін не згадував цю статтю у своїй промові.

"Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років", — сказано у статті.

Також він навів у приклад статті 109, 110 та 112 цього ж розділу та нагадав, що у разі, якщо у президента припиняються повноваження, його обов’язки тимчасово виконує голова ВРУ. Але російський диктатор не згадав, що це можливе у разі дострокового припинення повноважень президента. Путін додав, що у Конституції не сказано про пролонгацію терміну дії президентських повноважень навіть у разі воєнного стану. При цьому він не розповів, як саме в Україні мають відбутися вибори президента під постійними обстрілами та з частиною захоплених територій.

"У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов’язків Президента України на період до обрання та вступу на посаду нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України у період виконання ним обов’язки Президента України не можуть здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6 – 8, 10 – 13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України", — йдеться у ст. 112 Конституції.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Путін назвав умову припинення війни в Україні. У мережі ці вимоги назвали абсурдними та суперечать міжнародному праву вимоги.