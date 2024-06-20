Путин попытался блеснуть знаниями Конституции Украины, но опозорился (видео)

Российский диктатор перепутал статьи украинской Конституции

Президент России Владимир Путин в очередной раз прокомментировал легитимность украинского лидера Владимира Зеленского. Он попытался показать свою осведомленность в положениях Конституции Украины, но опростоволосился.

Его неудачная попытка процитировать украинское законодательство попала на видео и уже облетела сеть. "Телеграф" напоминает, о чем на самом деле говорят статьи Конституции Украины, которые попытался процитировать российский диктатор.

Путин заявил, что юристы провели анализ Конституции и в 83 статье раздела IV сказано о том, что президент может находиться у власти не более пяти лет. Однако эта статья не имеет никакого отношения к деятельности президента — она регламентирует деятельность Верховной Рады Украины.

О том, сколько лет президент Украины может занимать эту должность сказано в ст. 103 раздела V Конституции. Владимир Путин же не упоминал эту статью в своей речи.

"Президент Украины избирается гражданами Украины на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на пять лет", — сказано в статье.

Также он привел в пример статьи 109, 110 и 112 этого же раздела и напомнил, что в случае, если у президента прекращаются полномочия, то его обязанности временно выполняет глава ВРУ. Но российский диктатор не упомянул, что это возможно в случае досрочного прекращения полномочий президента. Путин добавил, что в Конституции не сказано о пролонгации срока действия президентских полномочий даже в случае военного положения. При этом он не рассказал, как именно в Украине должны состояться выборы президента под постоянными обстрелами и с частью захваченных территорий.

"В случае досрочного прекращения полномочий Президента Украины в соответствии со статьями 108, 109, 110, 111 настоящей Конституции исполнение обязанностей Президента Украины на период до избрания и вступления в должность нового Президента Украины возлагается на Председателя Верховной Рады Украины. Председатель Верховной Рады Украины в период исполнения им обязанностей Президента Украины не может осуществлять полномочия, предусмотренные пунктами 2, 6 – 8, 10 – 13, 22, 24, 25, 27, 28 статьи 106 Конституции Украины", — говорится в ст. 112 Конституции.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Путин назвал условие для прекращения войны в Украине. В сети эти требования назвали абсурдными и противоречащими международному праву требования.