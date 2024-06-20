Не все так однозначно: політолог розповів про "блакитну мрію" Путіна і справжні цілі поїздок російського диктатора

Ведеться серйозна політична гра

П’ять мільйонів снарядів від КНДР для РФ — лише вишенька на тортику. Справжні цілі російського диктатора Володимира Путіна напрочуд глобальні, переконаний політолог Вадим Денисенко. На його думку, російський лідер грає у певну гру, яка дозволить йому отримати важелі впливу на Китай, який поступово перетворює РФ на свого васала.

Відповідну думку Денисенко висловив у коментарі Radio NV. За його словами, гра ведеться для того, аби у майбутньому, сівши за стіл переговорів, зокрема, із США, у РФ була можливість розіграти одразу кілька карт.

"Він спробує розторгувати не тільки, скажімо так, свій розворот зі сходу знову на захід або диверсифікацію, але і сказати, що я крім самої Російської Федерації можу розвернути й Північну Корею і ряд інших країн які зараз знаходяться в подвійній залежності від Китаю", — мовив Денисенко.

За словами аналітика, Путін чудово розуміє, що нині відносини Росії та Китаю йдуть за найгіршим сценарієм для РФ. Як показують факти, Китай не став залежним від російських енергоресурсів, на кшталт нафти. Натомість, Росія просто не здатна вже "переварювати" допомогу Китаю.

"Економічні відносини між Росією і Китаєм вийшли на певне плато. Власне кажучи, російська економіка доходить до свого абсолютного піка і при цьому, Росія не стала критичним постачальником для Китая будь-якого виду продукції", — мовив Денисенко.

"Путін хоче і буде пробувати робити певні якісь спроби створення якихось альянсів, союзів якихось для співпраці із країнами, які зараз все більше втягуються в орбіту Китая для того, щоб з однієї сторони розторговуватися з Китаєм і не давати можливості Китаю ставати по суті головним полюсом світу в цій частині планети Земля, з однієї сторони. З іншої сторони спробувати далі поторгуватися зі США за те, що він робить розворот назад або там на 90 градусів хоча б, якщо не на 180 і водночас він разом з собою може затягнути північну Корею, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан і так далі", — пояснив політолог.

Тобто "блакитна мрія" Путіна — спробувати кинути Китай та стати третім полюсом світу, впевнений Денисенко. Саме через таку призму варто нині розглядати поїздки російського диктатора до КНДР та В’єтнаму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як у США оцінили альянс Росії, КНДР, Китаю та Ірану. Він буде загрожувати Штатам та союзникам навіть після завершення війни в Україні.