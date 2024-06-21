Ніхто не вижив: у Росії розбився вертоліт Robinson R-66, його знайшли у глухій тайзі

Повітряне судно практично повністю зруйновано

В Амурській області Росії розбився гелікоптер підприємства "Меридіан". Внаслідок пригоди загинули всі чотири особи, які перебували на борту.

Про це у п’ятницю, 21 червня, повідомляє Telegram-канал "112", посилаючись на власні джерела. Зазначається, що пошуки велися понад добу.

"Вчора "Робінсон 66" вилетів із майданчика одного з підприємств і перестав виходити на зв’язок. Пошуки тривали понад добу. Сьогодні вертоліт знайшли у глухій тайзі", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що під час аварії загинув пілот і три пасажири. Основні версії події – технічна несправність та помилка пілота. Погода в момент аварії була ідеальна — +15, ясно і майже без вітру.

Як пише Telegram-канал Amur Mash, рятувальники, які прибули на місце краху вертольота, нікого в живих не знайшли.

"Повітряне судно компанії "Меридіан" і людей шукали більше як добу, сьогодні їх виявили за радіомаяком, що спрацював. На борту було четверо, включаючи пілота, — загинули всі", — зазначили в пабліку.

За даними "Baza", 20 червня вертоліт, що належав компанії ТОВ "Меридіан", здійснював переліт з майданчика "Зейський лісопромисловий комплекс" до іншого посадкового майданчика і назад. У призначений час пілот не повідомив про зліт із проміжного майданчика.

Амурська область РФ на карті

"На пошуки зниклого транспортного засобу вилетіли кілька гелікоптерів, але в перший день знайти зниклий гелікоптер не вдалося. Пізніше місце катастрофи гелікоптера було виявлено завдяки аварійному радіомаяку, що спрацював. Сьогодні вранці гелікоптер був знайдений. Він був практично повністю зруйнований. Усі, хто знаходився на борту", — йдеться у повідомленні.

Паблік "112" також опублікував список загиблих:

Віталій Калашніков, 1989 р.н. — пілот

Намзу Нарзієв, 1970 р.н.

Сардар Бозоров, 1997 р.н.

Рамзіддін Хамраєв, 1988 р.н.

Місцева влада поки що ніяк не прокоментувала пригоду. Причини авіакатастрофи наразі встановлюють. За цим фактом порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в червні поточного року в горах Північної Осетії зазнав аварії військовий літак. Екіпаж внаслідок пригоди загинув.