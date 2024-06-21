Никто не выжил: в России разбился вертолет Robinson R-66, его нашли в глухой тайге

Воздушное судно практически полностью разрушено

В Амурской области России разбился вертолет предприятия "Меридиан". В результате происшествия погибли все четыре человека, которые находились на борту.

Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает Telegram-канал "112", ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что поиски велись больше суток.

"Вчера "Робинсон 66" вылетел с площадки одного из предприятий и перестал выходить на связь. Поиски продолжались больше суток. Сегодня вертолёт нашли в глухой тайге", — говорится в сообщении.

Известно, что при крушении погиб пилот и три пассажира. Основные версии происшествия – техническая неисправность и ошибка пилота. Погода в момент крушения была идеальная — +15, ясно и почти без ветра.

Как пишет Telegram-канал Amur Mash, прибывшие на место крушения вертолёта спасатели никого в живых не нашли.

"Воздушное судно компании "Меридиан" и людей искали больше суток, сегодня их обнаружили по сработавшему радиомаяку. На борту было четверо, включая пилота, — погибли все", — отметили в паблике.

По данным "Baza", 20 июня вертолёт, принадлежавший компании ООО "Меридиан", совершал перелёт с площадки "Зейский лесопромышленный комплекс" до другой посадочной площадки и обратно. В назначенное время пилот не сообщил о взлёте с промежуточной площадки.

Амурская область РФ на карте

"На поиски пропавшего транспортного средства вылетели несколько вертолётов, но в первый день найти пропавший вертолёт не удалось. Позже место крушения вертолёта было обнаружено благодаря сработавшему аварийному радиомаяку. Сегодня утром вертолёт был найден. Он был практически полностью разрушен. Все находившиеся на борту", — говорится в сообщении.

Паблик "112" также опубликовал список погибших:

Виталий Калашников, 1989 г.р. – пилот

Намзу Нарзиев, 1970 г.р.

Сардар Бозоров, 1997 г.р.

Рамзиддин Хамраев, 1988 г.р.

Местные власти пока никак не прокомментировали происшествие. Причины авиакатастрофы на данный момент устанавливают. По данному факту заведено уголовное дело.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне текущего года в горах Северной Осетии потерпел крушение военный самолет. Экипаж в результате происшествия погиб.