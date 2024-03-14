У Росії знову палає: у Твері горить багатоповерхівка (фото та відео)

Будівля на Бурашівському шосе повністю охоплена вогнем

У четвер, 14 березня, у російському місті Твер спалахнула потужна пожежа. Будівлю на Бурашівському шосе повністю охоплено вогнем.

Світиться недобудована житлова висотка. Про це повідомляє SHOT у Telegram.

Причиною НП міг стати бітум, що спалахнув, або будівельна сітка, пишуть місцеві ЗМІ. На місці працюють екстрені служби. Постраждалих немає.

Пожежа сталася на будмайданчику у мікрорайоні Південний-Д. Місцеві жителі помітили великий стовп чорного диму, що видно з різних районів міста.

Користувачі соцмереж стверджують, що горить довгобуд ЖК "Атмосфера" забудовника "Іллідіум". Очевидці діляться фотографіями того, що відбувається в соцмережах.

Станом на 12.24 вдалося локалізувати спалах.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії після ночі масштабних пожеж на підприємствах ранок 12 березня видався таким же "гарячим". Цього разу палахкотить у Санкт-Петербурзі. За їхніми даними, спалах спалахнув прямо через дорогу від Південної ТЕЦ. Там нібито горить складська двоповерхова будівля.