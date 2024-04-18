Міжусобні війни: чеченського генерала затримали у Дагестані, але спецназ його відбив

Розкрито подробиці затримання голови МНС Чечні

У Дагестані за керування автомобілем у нетверезому стані був затриманий керівник ГУ МНС Росії по Чечні Аліхан Цакаєв. Але чеченський спецназ його відбив.

Про це повідомили російські телеграм-канали з посиланням на власні джерела.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Повідомляється, що автомобіль, за кермом якого був Цакаєв, зупинили на дагестанському контрольно-пропускному пункті "Герзельський міст" на кордоні з Чечнею.

Міністр МНС Чечні Аліхан Цакаєв Фото t.me/bazabazon

Цакаєв нібито не зупинився на вимогу співробітника ДПС. Міністра МНС Чечні розвернувся на перехресті та спробував здійснити наїзд на поліцейських. Співробітники МВС Дагестану затримали водія. Він мав ознаки сильного сп’яніння. Документів при собі не було.

За даними Gulagu.net, джерело яких не уточнюється, після затримання Цакаєва до КПП "Герзель" приїхали 11 автомобілів із Чечні, у тому числі три машини ДПС. Серед тих, хто прибув на місце події, за даними телеграм-канал, був Абузайд Вісмурадов — командир СОБР "Ахмат".

"У ході сутички з погрозами застосування зброї кадировці силою забрали затриманого і відвезли, вочевидь перевищуючи посадові повноваження та погрожуючи вбивством співробітникам МВС при виконанні", — пише Gulagu.net. Видання додало, що дагестанських поліцейських було побито. Офіційних претензій із цього приводу поки що ніхто не висунув.

Автомобіль, яким керував Цакаєв, також відвезли до Чечні. За версією одного із чеченських опозиційних блогерів, пише "Кавказ. Реалії", цей позашляховик оголошений у розшук службою Інтерполу Канади.

Офіційні представники влади Чечні та Дагестану не коментують подію.

Довідка

Аліхан Цакаєв у 2007-2019 роках очолював чеченський ОМОН. Глава Чечні Рамзан Кадиров неодноразово називав Цакаєва "дорогим братом", а у травні 2007 року нагородив його найвищою нагородою республіки — орденом імені Ахмата Кадирова.

Раніше "Телеграф" писав, як Кадиров приїжджав до Маріуполя "призначати" сина, без конфузів не обійшлося.