У ФСБ РФ заявили, що довели причетність українських спецслужб до теракту

У Росії продовжують активно звинувачувати Україну в причетності до теракту в "Крокус Сіті Холлі". Так у вівторок, 11 червня, голова російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) Олександр Бортніков знайшов зв’язок між терористами та військовою розвідкою України.

Він заявив, що спецслужби нашої країни у співпраці із західними вербують виконавців для терактів на території РФ. Подробиці повідомив Telegram-канал Shot.

"Українські та західні спецслужби вербують виконавців для терактів на території РФ. Ці ж спецслужби готують бойовиків міжнародних терористичних організацій. Причетність військової розвідки України до теракту в Крокусі встановлено", — заявив Бортніков.

Варто зазначити, що в причетність української сторони до подій у підмосковному концертному залі не вірять навіть у самій РФ. Незалежні російські ЗМІ вже привели цілу низку нестикування у звинуваченнях РФ.

Нагадаємо, 22 березня 2024 року у "Крокус Сіті Холлі" у Підмосков’ї озброєні люди відкрили стрілянину по відвідувачах. Через деякий час після цього концертний зал спалахнув. Деякі з очевидців також повідомляли про вибух.

Незабаром ФСБ РФ заявило про затримання стрільців у Брянській області. За останніми даними, внаслідок теракту загинуло 144 особи, ще близько 500 постраждали.

Раніше "Телеграф" повідомив, що відповідальність за теракт на себе взяло терористичне угруповання ІДІЛ (Ісламська держава Іраку та Леванту). У США підтвердили, що за цією подією справді стоїть один із підрозділів організації, так званий "Вілаят Хорасан" (ІДІЛ-К).