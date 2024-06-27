Урядовий "літак Путіна" злітав до США: нові подробиці загадкового рейсу

Свої справи у Штатах урядовці ще не закінчили

Російський урядовий літак Іл-96-300ПУ авіакомпанії "Спеціальний літний загон "Росія", бортовий номер RA-96019, який у середу, 26 червня, здійснив рейс до США, продовжив подорожувати Штатами. Літак, на якому пересуваються виключно високопосадовці РФ включно з самим російським диктатором Путіним, здійснив переліт з Нью-Йорка до Вашингтона.

Про це стало відомо завдяки сервісу FlightRadar24. До міжнародного аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді у Нью-Йорку літак прибув близько першої години дня за місцевим часом. Вже за кілька годин повітряне судно вилетіло до столиці США, Вашинґтону.

Політ зайняв всього 50 хвилин, борт приземлився в столиці Штатів, у міжнародному аеропорту ім. Даллеса, о 17:45 за місцевим часом. Згідно з даними сервісу FlightRadar24 повітряне судно знаходиться там і донині, що означає, що хто б з росіян не був на борту літака, свої справи у Штатах вони ще не закінчили.

Варто зауважити, що у російських ЗМІ досі не з’явилося жодної згадки про те, хто міг здійснити візит до США і з якою метою. У російському уряді також не анонсували жодних візитів до країни, яку вони вважають "ворожою".

Іл-96-300ПУ

Літак Іл-96-300 належить до льотного загону "Росія", який забезпечує пересування диктатора Володимира Путіна всередині країни та за її межами. Він є основним президентським літаком з 1996 року. Дві літери (ПУ) позначення означають пункт управління. Зазначений літак, а саме RA-96019 було побудовано у 2003 році, спеціально для президента Володимира Путіна.

Борт часто називають "літаком судного дня". Все тому, що судно обладнане всіма можливими зручностями та засобами захисту. Заведено вважати, що з борту літака Путін може не лише зв’язатися з першими главами різних держав, а й натиснути на відому "червону кнопку" — розпочати запуск ядерних ракет.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Росії почалися неприємності з літаками, які возять оточення Путіна. Тільки з початку березня 2024 року було зафіксувано низку інцидентів з літаками Спеціального льотного загону "Россия".