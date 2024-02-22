"Шкода, що не впав": Путін політав на стратегічному ракетоносці (відео)

Раніше він літав на такому літаку у 2005 році

Російський диктатор Володимир Путін здійснив політ на стратегічному бомбардувальнику Ту-160М. Це сталося після відвідування ним Казанського авіаційного заводу імені Горбунова.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, напередодні він оглянув такий літак у цеху заводу. Він протягом 10 хвилин сидів за штурвалом Ту-160М, а потім запропонував надати йому ім’я першого президента Татарстану Мінтімера Шаймієва.

Політ ракетоносця, в кабіні якого був Путін, тривав 30 хвилин. Ще приблизно 45 хвилин зайняла передполітна підготовка.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков раніше повідомив, що рішення здійснити політ Путін ухвалив напередодні після того, як оглянув Ту-160М і піднявся до його кабіни. У відповідь на питання про маршрут польоту Пєсков заявив: "Військова таємниця".

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на політ російського диктатора військовому літаку. Дехто висловив жаль, що літак з Путінім не розбився.

Нагадаємо, Путін, якого порівнюють з Адольфом Гітлером, знову зобразив жест, схожий на нацистське вітання "Зіг хайль!" (Так звана "зіга"). Це сталося 21 лютого на відкритті Ігор майбутнього у Казані.