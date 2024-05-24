Янукович несподівано прилетів до Білорусі слідом за Путіним: що відомо

О 12:50 його літак приземлився у Гомелі

Після раптового візиту російського диктатора Володимира Путіна, до Білорусі прилетів колишній український президент-втікач Віктор Янукович. У п'ятницю, 24 травня, о 12:50 його борт приземлився в аеропорту Гомель.

Про це пишуть білоруські ЗМІ. Зазначається, що офіційно візит не оголошувався ні однією зі сторін.

"О 12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак Віктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617)", — йдеться у повідомлені.

Зауважимо, що востаннє Янукович був у Білорусі у березні 2022 року. За останніми даними, Віктор Янукович після своєї втечі з країни в лютому 2014 року поселився в Росії. Він отримав там тимчасовий притулок і мешкає під Москвою в елітному мікрорайоні "Рубльовка" – у селі Барвиха.

Нагадаємо, що у четвер, 23 травня, ввечері до Картопляндії прибув Путін. Жодних подробиць про візит поки що немає, окрім того, що російський диктатор буде перебувати у Білорусі 23 та 24 травня. В аеропорту його особисто зустрів самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко.

Окрім цього росЗМі писали, що до Білорусі також прилетів новий міністр оборони Росії Андрій Білоусов. Зазначається, що на аеродром "Мачулищі" приземлився Ту-214ПУ-СБУС із реєстраційним номером RA-64530, який належить вищевказаній особі.

Раніше "Телеграф" писав, що Білорусь раптово вирішила провести перевірку ядерної зброї разом із Росією.