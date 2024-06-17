Гарем Кадирова у Чечні: скалічені долі, жорстокі вбивства та крадені діти (фото)

У лідера Чечні четверо "основних" дружин

Сотні скалічених доль, жорстокі звичаї та окрема пристрасть до незайманих, юних дівчат. Про любов Рамзана Кадирова до жінок, а особливо до неповнолітніх дівчат, у Чечні знають всі. Проте за межами республіки інформація про це не набула великого розголосу, адже Кадиров має "тримати марку" та й багатоженство у Росії заборонене.

Звісно, це аж ніяк не заважає чеченському лідерові мати справжнісінький гарем, повний слухняних наложниць. Про це розповідають журналісти-розслідувачі видання "Проект" у фільмі "Вертикаль Кадырова. Полная крови биография".

Розслідування незалежних журналістів викриває страшні злочини Кадирова, які він скоїв і в Чечні, і за її межами. Окрема увага до так званого "гарему Кадирова".

Офіційно, у чеченського лідера одна дружина — Мідні Кадирова. У шлюбі вони з 1996 року і, як стверджує кадирівська пропаганда за цей час Мідні народила йому 14 дітей. Проте, насправді, діти Кадирова від різних жінок і часто історії появи цих дітей вельми трагічні.

"Рамзан Кадиров дуже ласий на жінок. Він має кілька постійних дружин, хоча російські закони й забороняють багатоженство, а також величезну кількість наложниць. Наложниці – не зовсім точний термін. Як пояснюють знайомі Рамзана, на час стосунків із дівчатами чеченський керівник наказував місцевим муллам оформляти так званий ніках — тобто ісламський шлюб. Так дівчата страхуються від звинувачень у розпусті, хоча це не особливо допомагає", — йдеться у розслідуванні.

Нині у Чечні проживають десятки, якщо не сотні збезчещених дівчат, якими користувався Рамзан Кадиров. Після "стосунків" з лідером Чечні, ніхто не виявляє бажання одружуватися з ними, тож за законами республіки, їхнє життя приречене.

Видання пропонує послухати пісню "Мой Нанак", яку виконала популярна раніше чеченська співачка Таміла Сагаїпова у 2012 році. Вона про окремих дівчат з гарему Кадирова, адже і сама Таміла була серед них.

Розслідувачам вдалося ідентифікувати більшість дівчат з постійного гарему Рамзана Кадирова. Знайомтеся, основні дружини чеченського вождя: Мідні Кадирова, Фатіма Хазуєва, Амінат Ахмадова та Заміра (за паспортом Індіра) Джабраїлова.

"Про Мідні Кадирову знають усі — її Рамзан офіційно представляє своєю єдиною дружиною, як і належить за російськими законами. Вона, як і решта кадировських жінок, дуже забезпечена. Щоб ховати дороге майно, цій дружині Кадирова навіть винайшли вигадану особу — вона має другий паспорт, на ім'я Мідні Мусаєвої", — пише видання.

Дружини Кадирова

Як вже зазначалося, кадирівська пропаганда стверджує, що всі його 14 дітей народжені Мідні, проте насправді, як стверджують розслідувачі, Кадирова просто відбирає дітей у своїх наложниць. Наприклад, третя дружина Амінат Ахмадова у 2014 році народила від Кадирова сина — Шейх-Мухаммада. Проте дитину завжди представляють як сина законної дружини Кадирова Мідні.

Амінат Ахмадова сидить за Мідні Кадировою на виступі свого сина Шейх-Мухаммада

Можна лише здогадуватися наскільки це травмує дітей. Ще один приклад: другий за старшинством син Кадирова — Елі. Мати Елі — це Фатіма Хазуєва. Проте вона також одна з неофіційних дружин чеченського правителя. Фатіма також мати трьох інших дітей Рамзана. Однак офіційно діти не її. На фото дочка Фатіми Ашура обіймає свою несправжню матір Мідні Кадирову.

Ашура обіймає Мідні Кадирову, свою несправжню маму

Окремої уваги заслуговує й історія Фатіми. Виявляється, Хазуєва посіла друге місце на єдиному в історії Чечні конкурсі краси, який пройшов у Чечні у 2006 році й був організований виключно для Кадирова. Говорячи "виключно для Кадирова" ми не перебільшуємо. Чеченський лідер був єдиним гостем заходу.

"Коли Хазуєва отримувала приз за друге місце, вона вже носила сина Рамзана. Тоді Фатімі було 14 років, вона ще навчалася у школі. Елі народиться наприкінці того року", — пишуть розслідувачі.

Хазуєва на "конкурсі краси", 2006 рік

"Кадиров віддає перевагу незайманим юним дівчатам, школяркам або студенткам перших курсів. Він має помічника, який зберігає контакти безлічі молоденьких чеченок. Десятки, може, сотні", — наводять слова знайомого Кадирова журналісти-розслідувачі.

Люди, з якими спілкувалися розслідувачі, згадують, що у нульових Кадиров брав дівчат, як вони висловлюються, "по бєспрєдєлу". Красивих юних чеченок люди Кадирова могли спіймати прямо на вулиці, по дорозі на навчання. Деяким зі своїх наложниць Кадиров забороняв навіть думати про те, щоб народити від нього дитину. За будь-який непослух на дівчат чекала неминуча кара.

Так сталося з Жанеттою Мукуєвою. Кадиров був закоханий у неї, проте вона одружилася з іншим. Шлюб у результаті розпався, Жанетта розлучилася і до неї нагрянув Рамзан. Між ними виникли стосунки, які зрештою призвели до трагедії. У 2003 році Жанетту розстріляли на вулиці. Люди, що знайомі з Кадировим впевнені, вбивство Жанетти замовив саме він.

Жанетта Мукуєва

За словами одного з людей, які знали Кадирова, почувши новину про загибель дівчини, Рамзан неабияк зрадів. Той самий співрозмовник уточнює, що в момент загибелі Жанетта була вагітна. Одну зі своїх заправок у Грозному Кадиров на якийсь час назвав ім'ям убитої коханки — "Жанетта".

"Це його збочене почуття гумору", — мовив один зі співрозмовників видання.

Отримала свою "кару" і авторка пісні "Мой нанак", одна з наложниць Кадирова Таміла Сагаїпова. Знайомі Кадирова розповідають, що після того, як Кадиров використав Тамілу і вона перестала бути "частиною гарему", дівчина якимось дивом знайшла собі близьку людину, але це не сподобалося "султанові". Тамілу жорстоко побили, проте дівчина вижила і нині живе за кордоном.

Таміла Сагаїпова

"Слухняних дружин Кадиров обсипає грошима. У свій час їх усіх селили в одному з нових багатоквартирних будинків у центрі Грозного. Потім багато з них отримали дорогі будинки в районі чеченської столиці, що охороняється, — саме за резиденцією Рамзана", — розповідає видання.

Згадуючи про проведений "конкурс краси", журналісти розповіли про Фатіму Хазуєву, яка зайняла друге місце. Хто ж зайняв перше? Заміра (вона ж Індіра) Джабраїлова. Мати Адама Кадирова, того самого жорстокого неповнолітнього "принца".

Заміра (Індіра) Джабраїлова та Кадиров

Під час конкурсу Замірі було 14 років, через півтора року вона народила Адама Кадирова… Його з перших днів представлятимуть сином іншої жінки, Мінді Кадирової.

Розслідувачі не стали переповідати історію кожної дівчини, яку обрав для себе Кадиров. Історії більшості з них закінчувалися трагічно. Нині в Чечні чимало дівчат носять "клеймо Кадирова". Їхнє життя, за законами республіки, приречене на самотність. І це, варто зауважити, ще не найгірше, що могло статися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що 16-річний син Кадирова став куратором університету спецназу. З відповідним проханням до нього нібито звернувся ректор ВНЗ Байбетар Вайханов.