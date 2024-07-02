Під Києвом вибухнув генератор, через це спалахнула пожежа: деталі (фото)

Такому випадку нічого не передувало

На Київщині у Білій Церкві сталася пожежа через генератор. Рятувальники ліквідували займання.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області. За словами правоохоронців, у понеділок, 1 липня, до них надійшло повідомлення від підрозділу ДСНС про пожежу в приватному будинку.

Подія сталася на вулиці Таращанській. На щастя, постраждалих немає.

Як з'ясувалося, власниця будинку увімкнула генератор о 18:30, а вже за три години почула вибух. Сусіди, які помітили полум'я, викликали рятувальників.

"Генератор був у користуванні близько 2 років і такому випадку нічого не передувало. Правоохоронці задокументували подію та опитали її учасників", — йдеться у повідомленні.

Пожежа через генератор

Поліція закликає громадян дотримуватись правил протипожежної безпеки під час користування генераторами.

"Не залишайте пристрої без нагляду та у безпечному місці без доступу для дітей та прямих сонячних променів. Бережіть життя та майно!", — звертаються до українців правоохоронці.

Раніше "Телеграф" писав, що під Києвом у квартирі багатоповерхівки вибухнув акумулятор, є постраждалий. Вогню практично не було, був лише невеликий вибух.