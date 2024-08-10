Літак РФ "загубився" у повітряному просторі НАТО: що з ними зробив Альянс

Летів без плану польоту та не виходив на зв'язок

Російський розвідувальний літак порушив міжнародний повітряний простір НАТО над Балтійським морем. Його перехопили у повітрі винищувачі німецьких і шведських військово-повітряних сил (ВПС).

Як зазначає пресслужба ВПС Німеччини, літак під час польоту не вийшов на зв'язок з авіадиспетчерами.

Саме через це в зоні альянсу НАТО над Балтійським морем один за одним з бази Лааге, Швеція та бази місії НАТО VAPB піднялись борти, які супроводили російський літак Іл-20М.

"Місія VAPB супроводжувала російський морський патрульний літак Іл-20М. Літак летів без плану польоту та без зв'язку з цивільним управлінням повітряним рухом", — йдеться у повідомлені пресслужби.

Нагадаємо, що в липні "літак Путіна" здійснив таємничий політ у США до Нью-Йорку. Повернувся борт до РФ через два дні. Водночас офіційних повідомлень про візити з Росії до США чи Штатів до РФ не було.

До слова, як писали росЗМІ, нещодавно нібито американські бомбардувальники летіли до Росії. Москва підняла бойову авіацію у повітря та "розвернула" непроханих гостей. Після інциденту посипались погрози про "вживання заходів" щодо країн НАТО за виявлення будь-якої загрози.

Раніше "Телеграф" розповідав, що до Москви з "нізвідки" прилетів китайський військовий літак. Вже відомо деталі загадкового рейсу.